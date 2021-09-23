Ріанна підняла ціну на свій особняк до 7,8 мільйона доларів: особливості помешкання

Ріанна Фенті повторно виставила свій Голлівудський будинок на продаж. Цього разу популярна співачка запросила за елітну нерухомість 7,8 мільйона доларів.

Перша спроба продати будинок площею 662 квадратів була невдалою. Тоді цінник на нерухомість Ріанни був меншим – 7,495 мільйона доларів.

Вам сподобається Що потрібно знати, облаштовуючи однокімнатну квартиру: практичні поради відомого девелопера

Співачка здавала дім в оренду / Фото New York Post

Не впоравшися з продажем дому, співачка вирішила здавати його в оренду. Повідомляється, що один місяць вартував орендарям 35 тисяч доларів. Але, схоже, зараз барбадоська мільярдерка вирішила змінити стратегію й заробити на одноразовій угоді.

Чим особливий дім

У домі 6 спалень / Фото New York Post

Високі стелі, 6 спалень, 10 ванн та домашній кінотеатр – це лише перші переваги будинку, збудованого у 2015 році. Усередині встановлено дерев'яні підлоги, камін, підвісну стелю і стелажі з інтуїтивною підсвіткою. У відремонтованій кухні підлога вкрита плиткою. Крім того, тут розташований чорний мармуровий гарнітур з островом і барною стійкою.

Простора вітальня / Фото New York Post

На першому поверсі є гостьова кімната та більярдна зі скляними вхідними дверима.

Більярдна / Фото New York Post

На другому поверсі облаштовано 3 гостьові спальні. У спальні господарів є індивідуальна зона відпочинку, камін, балкон з панорамним видом та ванна кімната.

Коридор / Фото New York Post

До дому прилягає зона відпочинку, басейн та майданчик для барбекю. На другому поверсі двомісного гаража знаходиться тренажерний зал, кімната для гостей та ще одна ванна.

На території є багато місць для розваг та відпочинку / Фото New York Post

Це не єдина нерухомість, яку Ріанна здає в оренду. У 2018 році мільярдерка просила 16 500 доларів на місяць за будинок у Західному Голлівуді, а також здавала в оренду квартиру в Беверлі-Хіллз за 80 000 доларів на місяць.

На території є багато місць для розваг та відпочинку / Фото New York Post