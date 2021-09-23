Первая попытка продать дом площадью 662 квадратов была неудачной. Тогда ценник на недвижимость Рианны был меньше – 7,495 миллиона долларов.

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Певица сдавала дом в аренду / Фото New York Post

Не справившись с продажей дома, певица решила сдавать его в аренду. Сообщается, что один месяц стоил арендаторам 35 000 долларов. Но, похоже, сейчас барбадосская миллиардерша решила изменить стратегию и заработать на одноразовой сделке.

Чем особый дом

В доме 6 спален / Фото New York Post

Высокие потолки, 6 спален, 10 ванных и домашний кинотеатр – это только первые преимущества дома, построенного в 2015 году. Внутри установлены деревянные полы, камин, подвесной потолок и стеллажи с интуитивной подсветкой. В отремонтированной кухне пол покрыт плиткой. Кроме того, здесь расположен черный мраморный гарнитур с островом и барной стойкой.

Просторная гостиная / Фото New York Post

На первом этаже есть гостевая комната и бильярдная со стеклянными входными дверями.

Бильярдная / Фото New York Post

На втором этаже обустроены 3 гостевые спальни. В спальне хозяев есть индивидуальная зона отдыха, камин, балкон с панорамным видом и ванная комната.

Коридор / Фото New York Post

К дому прилегает зона отдыха, бассейн и площадка для барбекю. На втором этаже двухместного гаража находится тренажерный зал, комната для гостей и еще одна ванная.

На территории есть много мест для развлечений и отдыха / Фото New York Post

Это не единственная недвижимость, которую Рианна сдает в аренду. В 2018 году миллиардерша просила 16 500 долларов в месяц за дом в Западном Голливуде, а также сдавала в аренду квартиру в Беверли-Хиллз за 80 000 долларов в месяц.