Міжнародна премія RIBA 2021: як виглядають найкращі новобудови світу

Німецька художня галерея, пішохідний міст у Данії та лікарня у Бангладеші. Всі ці проєкти увійшли до шорт-листа міжнародної престижної нагороди RIBA, яка вручається найкращим будівлям зі всього світу.

Із 16 претендентів експерти відібрали 3-х фаворитів. На початку 2022 року одному із них буде вручено міжнародну премію RIBA.

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Премія вручається спорудам, які поєднують інновації дизайну та соціальний підтекст. Організатором виступає Королівський інститут архітекторів Великої Британії.

Friendship Hospital

"Лікарня Дружби" у Сатхірі / Фото RIBA

"Лікарня Дружби" у Сатхірі (Бангладеш), стала єдиною будівлею поза межами Європи, яка дійшла до фіналу. Побудований з цегли місцевого виробництва, громадський об'єкт розділений на дві частини водоймищем. Так архітектори виокремили межі стаціонарного та амбулаторного відділень.

RIBA похвалило проєкт за його асиміляцію у навколишню сільську місцевість, додавши, що такий дизайн допоможе протистояти загрозі підвищення рівня води в регіоні, схильному до тайфунів. Конструктивні особливості включають резервуари для збирання дощової води та отвори в стінах, що забезпечують природну вентиляцію.

Lille Langebro

"Лілль Лангебро" у Копенгагені / Фото RIBA

Криволінійний міст у Копенгагені протяжністю 160 метрів пропонує пішоходам та велосипедистам альтернативну трасу без автомобілів. Комісія RIBA також звернула увагу на інженерні рішення: коли під мостом повинні пройти кораблі, центральні секції утворюють спеціальний отвір.

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James-Simon-Galerie

Галерея Джеймса Сімона / Фото RIBA

Третій проєкт – це художня галерея, яка є входом до Музейного острова на річці Шпрее (Берлін).

Побудована на вузькій стежці перед культурно-історичним островом, будівля контрастує зі значно старшими сусідами. Проте RIBA високо оцінила те, як проєкт "поєднує в собі неокласику та сучасність".

16 проєктів, які увійшли у шорт-лист премії RIBA