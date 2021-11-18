Из 16 претендентов эксперты отобрали 3-х фаворитов. В начале 2022 года одному из них будет вручена международная премия RIBA.

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Премия вручается постройкам, объединяющим инновации дизайна и социальный подтекст. Организатором выступает Королевский институт архитекторов Великобритании.

Friendship Hospital

"Больница Дружбы" в Сатхире / Фото RIBA

"Больница Дружбы" в Сатхире (Бангладеш), стала единственным зданием вне Европы, которое дошло к финалу. Построенный из кирпича местного производства, общественный объект разделен на две части водоемом. Так архитекторы выделили границы стационарного и амбулаторного отделений.

RIBA похвалило проект за его ассимиляцию в окружающую сельскую местность, добавив, что такой дизайн поможет противостоять угрозе повышения уровня воды в регионе, подверженном тайфунам. Конструктивные особенности включают резервуары для сбора дождевой воды и отверстия в стенах, что обеспечивает естественную вентиляцию.

Lille Langebro

"Лилль Лангебро" в Копенгагене / Фото RIBA

Криволинейный мост в Копенгагене протяженностью 160 метров предлагает пешеходам и велосипедистам альтернативную трассу без автомобилей. Комиссия RIBA также обратила внимание на инженерные решения: когда под мостом должны пройти корабли, центральные секции образуют специальное отверстие.

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James-Simon-Galerie

Галерея Джеймса Симона / Фото RIBA

Третий проект – это художественная галерея, ведущая в Музейный остров на реке Шпрее (Берлин).

Построенное на узкой тропе перед культурно-историческим островом, здание контрастирует со старшими соседями. Однако RIBA высоко оценила, что проект "совмещает в себе неоклассику и современность".

16 проектов, вошедших в шорт-лист премии RIBA