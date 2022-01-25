Річард Гір продає елітний особняк за 28 мільйонів доларів

Через рік після придбання сімейного будинку на півночі Нью-Йорку за 9,8 мільйона доларів, Річард Гір намагається продати інше майно, яке належить йому ще з 1986 року.

Відомо, що ділянка площею 20 гектарів разом із будинком у Паунд-Рідж, дісталася актору за 1,51 мільйона доларів. Зараз Гір суттєво збільшив цінник й продає майно за 28 мільйонів доларів.

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Фасад головного будинку / Фото New York Post

Головна резиденція в комплексі Паунд-Рідж розташована всього за годину їзди від Нью-Йорка. Тут є 8 спалень, 11 ванних кімнат. Загалом будинок займає площу понад 1077 метрів квадратних. На території є 4 додаткові будівлі, зокрема гостьовий будинок, стайні, басейн. Територія оснащена системою відеоспостереження.

Інтер'єр колишнього особняка Річарда Гіра / Фото New York Post

Заміський комплекс відрізняється від сусідніх зеленими насадженнями та приватним озером з пляжем. Крім того, нові власники матимуть власний вихід до невеличкого острова, куди можна переправитися на човні.

Що є на ділянці / Фото New York Post

Територія ідеально підійде для тих, хто любить естетичні види, спорт та тварин. Комплекс пропонує футбольне поле та конюшню.