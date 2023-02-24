Орендна активність знизилася з близько 145 тисяч квадратних метрів до приблизно 40 тисяч квадратних метрів. Про це свідчать дослідження компанії CBRE Ukraine.

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Офісний ринок погіршився під час війни

Розподіл орендної активності за індустріями бізнесу вказує на те, що ІТ-сектор, який активно набирав обертів протягом останніх років, у 2022 році помітно знизив попит на офісні приміщення, як і всі інші сектори,

– мовиться в результатах дослідження.

Частка ІТ-компаній у структурі орендної активності становила лише 22%. Більшість угод були на продовження чи переукладання.

Через війну на ринку з'явилася велика кількість об'єктів з незавершеним будівництвом. До того ж у 2022 році не зафіксували нового девелоперського проєкту і навряд чи це відбудеться у 2023 році. Тому обсяг офісної нерухомості у наступні 2 − 3 роки зросте лише тоді, коли відновляться призупинені проєкти.

Спеціалісти зазначають, що попит на офісні приміщення може бути пригніченим і надалі, допоки в країні триває війна. Нове будівництво практично не відбуватиметься.

Середньоринкова вакантність може збільшитися, якщо, анонсовані на 2023 рік проєкти (близько 72 тисяч квадратних метрів) реалізують протягом року. Орендні ставки на офісні приміщення навряд чи суттєво зміняться протягом наступних 6 місяців.