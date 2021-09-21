До 1992 року садиба належала Норману Фостеру – видатному архітектору, ім'я якого пов'язують з зародженням стилю хай-тек. Окрім самого будинку, на ділянці площею близько 30 гектарів знаходиться басейн, розважальний комплекс, ангар для вертольотів, сад з альтанкою, тенісний корт, футбольне поле та окремий котедж для обслуговуючого персоналу.

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Compton Bassett House став місцем ідеальної втечі для нашої сім'ї, – розповів 47-річний музикант в заяві, опублікованій агентством Knight Frank.

Вільямс додав, що у дощові дні, яких багато в Англії, вони могли проводити час у приміщенні з критим басейном.

Вітальня з каміном / Фото Mansion Global

Будинок включає кілька віталень з кам'яними камінами. Крім критого басейну, тут знаходиться розважальний комплекс з тренажерним залом, більярдна, кухня, виготовлена на замовлення, 7 спалень, головна з яких має вихід у 2 ванні кімнати. Також в домі є кілька гардеробних і кабінет.

На ділянці площею близько 30 гектарів знаходиться сад з альтанкою, тенісний корт, футбольне поле / Фото Mansion Global

За словами агентів з нерухомості, будинок ідеально підходить для розваг й вони надіються, що наступним власникам тут сподобається так само як і сім'ї Вільямса.