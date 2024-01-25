Репортаж із рієлторкою: росіяни в Маріуполі цинічно продають зруйновані квартири українців

У тіктоці з'явилося відео розмови рієлторки в Маріуполі з російською журналісткою, яка робить репортаж про купівлю напівзруйнованих квартир у місті. Росіяни цинічно називають житло "разрушкой" і обговорюють, наскільки вигідно буде його придбати.

У сюжеті рієлторка називає купівлю квартир у Маріуполі "неоціненним вкладенням". Мовляв, колись місто відбудують, і всі помешкання можна буде перепродати значно дорожче. У коментарях росіяни ницо обговорюють, чи їм краще купувати квартиру в новобудові, чи все ж вигідніше придбати в напівзруйнованому будинку в центрі міста. Відповідне відео поширила на своїй фейсбук-сторінці художниця Тетяна Василенко, щоб надати розголосу черговій жорстокості й цинічності росіян.

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Росіяни продають квартири українців у Маріуполі

На відео російська рієлторка розповідає про "велику комфортну кухню" та "шикарний краєвид з балкона" без жодних докорів сумління. У квартирі, де впала стеля, немає дверей та все поруйноване, вона розхвалює кожну кімнату. Цинічно заявляє, що власники квартири не встигли прибрати в оселі, бо втікали від обстрілів, але хто саме в них цілився у власному домі – не уточнює.

Напівзруйновану квартиру оцінили в 5 мільйонів російських грошей, і акцент зробили на тому, що колись на продажі цього житла ще можна буде заробити.

Побачене на відео розлютило українців і в коментарях під відео люди питають, а чи живі взагалі власники квартири? Адже рієлторка цинічно заявляє, що це вони продають свою квартиру.

"Нехай привиди не дають вам ніколи спокою", "Земля, яка залита кров'ю – не буде жодному спокою в цьому місті… На сльозах людей і горі нічого хорошого вже не буде", "Разрушка" – наскільки треба бути твариною, щоб так казати", – пишуть українці.

Тимчасове житло для ВПО: як отримати допомогу

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати житло для тимчасового проживання на 6 місяців. Сім'ям потрібно буде оплачувати лише комунальні послуги. Багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та люди похилого віку можуть проживати в тимчасових оселях довший термін.

Щоб отримати тимчасове житло, потрібно подати відповідні документи до уповноважених органів (сільська, селищна, міська ради тощо) за місцем реєстрації як ВПО. Опісля дочекатися на офіційне рішення та надходження до фонду придатних житлових приміщень.