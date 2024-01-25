Предлагают "разрушки": россияне в Мариуполе цинично продают разрушенные квартиры украинцев

В тиктоке появилось видео разговора риелтора в Мариуполе с российской журналисткой, которая делает репортаж о покупке полуразрушенных квартир в городе. Россияне цинично называют жилье "разрушкой" и обсуждают, насколько выгодно будет его приобрести.

В сюжете риелторка называет покупку квартир в Мариуполе "неоценимым вложением". Мол, когда город отстроят, и все помещения можно будет перепродать значительно дороже. В комментариях россияне ничтожно обсуждают, или им лучше покупать квартиру в новостройке, или все же выгоднее приобрести в полуразрушенном доме в центре города. Соответствующее видео распространила на своей фейсбук-странице художница Татьяна Василенко, чтобы придать огласке очередной жестокости и циничности россиян.

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Россияне продают квартиры украинцев в Мариуполе

На видео российский риелтор рассказывает о "большой комфортной кухне" и "шикарном виде с балкона" без всяких угрызений совести. В квартире, где упал потолок, нет дверей и все разрушено, она расхваливает каждую комнату. Цинично заявляет, что владельцы квартиры не успели убрать в доме, потому что бежали от обстрелов, но кто именно в них целился в собственном доме – не уточняет.

Полуразрушенную квартиру оценили в 5 миллионов российских денег, и акцент сделали на том, что когда-то на продаже этого жилья еще можно будет заработать.

Увиденное на видео разозлило украинцев и в комментариях под видео люди спрашивают, а живы ли вообще владельцы квартиры? Ведь риелторка цинично заявляет, что это они продают свою квартиру.

"Пусть призраки не дают вам никогда покоя", "Земля, которая залита кровью – не будет никому покоя в этом городе... На слезах людей и горе ничего хорошего уже не будет", "Разрушка" – насколько надо быть животным, чтобы так говорить", – пишут украинцы.

Временное жилье для ВПЛ: как получить помощь

Внутренне перемещенные лица имеют право получить жилье для временного проживания на 6 месяцев. Семьям нужно будет оплачивать только коммунальные услуги. Многодетные семьи, лица с инвалидностью и пожилые люди могут проживать во временных домах более длительный срок.

Чтобы получить временное жилье, нужно подать соответствующие документы в уполномоченные органы (сельский, поселковый, городской совет и другие) по месту регистрации как ВПЛ. После дождаться официального решения и поступления в фонд пригодных жилых помещений.