Російські окупанти знесли санаторій "Зорі України" у Криму. Як зазначають фахівці, споруда була визнана шедевром архітектури модернізму світового рівня

Дотримуючися принципів бруталізму, будівля була вписана у гірський ландшафт південного узбережжя Криму. Зараз споруду підірвали, аби звільнити місце під будівництво, ініційоване окупаційною владою.

Варто знати Концепція забудови "місто в місті": що це та в чому її переваги

"Зорі України": що відомо про санаторій

Як зазначають в акаунті Ukrainian Modernism, проєкт будівлі в поселенні Кікінеїз (нині – Оползневе) був розроблений архітекторами Валерієм Жилкіним та Євсієм Перченковим. Будівництво санаторію завершили у 1986 році, тоді ж він прийняв перших мешканців.

Санаторій знаходився у найбільш південних широтах Криму, біля самого берега моря та в оточенні гір. Відтак у цьому місці сформувався особливий мікроклімат. Кримські гори, зокрема, служили природною кам'яною стіною, що створювала бар'єр для холодних вітрів. Завдяки цьому курортний сезон в санаторії тривав з квітня по листопад.

Житловий комплекс санаторію "Зорі України" складався із 5 комфортабельних спальних корпусів, а також вміщав їдальню, бар, конференц-залу. Усі вони сполучалися між собою накритими переходами.



Після незаконної анексії українського Криму Росією, майно півострова перейшло в руки злочинної влади держави-терориста. Наразі в їхніх руках незаконно знаходяться 200 санаторіїв на території півострова.

Путінська кліка почала активно розпродавати санаторії в приватні руки й передавати силовим структурам. І ось ми бачимо результати цієї діяльності. Унікальний комплекс споруд російські окупанти підірвали, щоб звільнити місце під забудову,

– пише Ukrainian Modernism.

Російські окупанти знесли унікальну модерністську будівлю у Криму: дивіться відео

Адміністратори інстаграм-акаунту наголошують, що повага до спадщини, мистецтва та історії – це те, що відрізняє цивілізовану людину від російського окупанта та закликають українців вберегти історичні будівлі та монументи від знесення.