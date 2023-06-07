Казковий будиночок: цей рожевий котедж викликає захват у всіх, хто його бачить

Чарівний будиночок в Оук-Блаффс, Массачусетс назвали "рожевим домом" через яскравий колір. Зараз житло продають за 875 тисяч доларів.

Естетично унікальна нерухомість є одним із 312 вікторіанських котеджів. Дім збудували у 1870 році, тож він має свою славетну історію.

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Рожевий котедж з неочікуваним спокійним інтер'єром

Раніше будиночок був частиною колекції котеджів, які спочатку створили як місце для літнього відпочинку з кемпінгами для методистської церкви. Тепер це просто затишне та яскраве житло.

Виразно рожевий зовнішній вигляд будинку та готичні вхідні двері справді справляють враження на всіх, хто бачить котедж. Проте все ж вони поступаються місцем затишному та спокійному інтер'єру площею 64 квадратних метрів, який сповнений чарівності.



Світла та простора вітальня з акцентними рожевими дверима / Фото Realtor

"Більшість котеджів – це справді літні котеджі, але в цьому будинку можна жити в будь-яку пору. Я б описав цей будинок як казку з сучасними зручностями, – каже агент з лістингу Кайл Неєр.

Головний поверх має світлий і відкритий план поверху. Тут є вітальня зі збереженою дерев'яною підлогою та великим вікном, яке виходить на рожеву палубу. Одразу за вітальнею розташована чарівна обідня зона з другими готичними дверима для зовнішнього доступу.

Сусідня кухня на камбузі має аркові стелі та готичне вікно. Кілька приладів на стільницях навмисно підібрані рожевого кольору, щоб створити контраст із повністю білим інтер'єром.

Інтер'єр кухні ну дуже милий / Фото Realtor

На верхньому поверсі знаходяться дві просторі спальні з похилою стелею. Основна спальня має мансардне вікно та ще одну готичну двері, яка виходить на приватну терасу. У гостьовій спальні є вітраж з виходом на балкон. А цегляне патіо та сад позаду є ідеальним місцем для проведення літніх відпочинків.

"Він практично готовий під ключ, є усі меблі та прилади, окрім телевізора. Влітку там відбувається стільки всього, від релігійних заходів до музичних і мистецьких фестивалів. Історія будинку просто дивовижна. Це дуже особливе, чарівне місце", – розповідає Кайл Неєр.

Відкритий внутрішній дворик / Фото Realtor