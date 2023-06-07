Эстетически уникальная недвижимость является одним из 312 викторианских коттеджей. Дом построили в 1870 году, так что он имеет свою славную историю.

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Розовый коттедж с неожиданным спокойным интерьером

Ранее домик был частью коллекции коттеджей, которые первоначально создали как место для летнего отдыха с кемпингами для методистской церкви. Теперь это просто уютное и яркое жилье.

Выразительно розовый внешний вид дома и готические входные двери действительно производят впечатление на всех, кто видит коттедж. Однако все же они уступают место уютному и спокойному интерьеру площадью 64 квадратных метров, который полон очарования.



Светлая и просторная гостиная с акцентной розовой дверью / Фото Realtor

"Большинство коттеджей – это действительно летние коттеджи, но в этом доме можно жить в любое время. Я бы описал этот дом как сказку с современными удобствами", – говорит агент по листингу Кайл Неер.

Главный этаж имеет светлый и открытый план этажа. Здесь есть гостиная с сохранившимся деревянным полом и большим окном, выходящим на розовую палубу. Сразу за гостиной расположена очаровательная обеденная зона со второй готической дверью для внешнего доступа.

Соседняя кухня на камбуге имеет арочные потолки и готическое окно. Несколько приборов на столешницах намеренно подобраны розового цвета, чтобы создать контраст с полностью белым интерьером.

Интерьер кухни ну очень милый / Фото Realtor

На верхнем этаже находятся две просторные спальни с наклонным потолком. Основная спальня имеет мансардное окно и еще одну готическую дверь, выходящую на частную террасу. В гостевой спальне есть витраж с выходом на балкон. А кирпичное патио и сад сзади – идеальное место для проведения летних отдыхов.

"Он практически готов под ключ, есть вся мебель и приборы, кроме телевизора. Летом там проходит столько всего, от религиозных мероприятий до музыкальных и художественных фестивалей. История дома просто удивительна. Это очень особенное, волшебное место", – рассказывает Кайл Неер.

Открытый внутренний дворик / Фото Realtor