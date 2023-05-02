3 мільйони коштує проживання у цій квартирі: як вона виглядає

Елітна нерухомість для когось стає об'єктом для мрій та мотивації, а для когось це лише черговий спосіб забезпечити себе комфортом.

Вражає своїми розмірами та дизайном пентхаус в Аделаїді. Проте це далеко не всі переваги цього вишуканого помешкання.

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Пентхаус площею 328 квадратних метрів у великій Аделаїді вражає ринок нерухомості та потенційних власників. Помешкання розташоване в обіймах неба та унікальних краєвидів. Збудований пентхаус ще у 2018 році та розташований та пагорбі. Саме на цій висоті ніщо не заважає спостерігати за неймовірними краєвидами міста, які відкриваються на 270 градусів.



Пентхаус з терасою / Фото Realestate

Продавці купили нерухомість поза планом, і оскільки вони придбали її до того, як будівля була збудована, вони змогли внести деякі зміни в проєкт, який включав висоту стелі та збільшення площі,

– каже агент з продажу Ендрю Даунінг.

Відтак будинок отримав ще кращі рішення та ідеї, ніж це спершу запланували. Тут з'явилась панорамна тераса, звідки відкриваються дивовижні краєвиди на пляж, пагорби, парки та місто.



Неймовірні краєвиди відкриваються з вікна / Фото Realestate

У пентхаусі є 3 великі спальні, вітальня та розкішна ванна кімната. З дизайнерської кухні є прямий доступ у вітальню та їдальню відкритого планування, а також вихід на великий балкон.



Ванна кімната / Фото Realestate

Вихід на терасу / Фото Realestate



Одна зі спалень будинку / Фото Realestate



Кухня з виходом на терасу / Фото Realestate

На терасі облаштований простір для відпочинку та барбекю, а доповнює унікальну атмосферу ландшафтне мистецтво. Агент з нерухомості каже, що після пандемії з'явився чималий попит на пентхауси.