2 гектари розкоші з басейном: скільки коштує тиждень у цьому будинку

Стати власником елітної нерухомості може далеко не кожен, проте тимчасово орендувати розкішний будинок та прожити тиждень у вишуканому житлі може куди більше людей.

В столиці австралійського штату Тасманія є чимало нерухомості, яка вражає своїми архітектурними віяннями сучасності. Цей будинок на березі затоки один з них.

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Скільки коштує оренда будинку біля водойми

Вишуканий особняк є одним з найдорожчих у Гобарті. Його вартість у 2021 оцінювали в 3 мільйони доларів, тоді ж він обійшов всі інші будинки у східному регіоні. Попередні власники викупили особняк у 2015 та інвестували близько 500 тисяч доларів, аби модернізувати його. Так на території у 2 гектари розлігся архітектурний півострів, який омивають води річки Дервент.



Вишуканий будинок на березі затоки / Фото Realestate

Проте ансамбль будівель можна орендувати, якщо дозволити покупку такої розкоші ви не можете. Вартість тижневого проживання складає 2000 доларів, тож за рік доведеться заплатити кругленьку суму у 104 тисячі доларів.



Басейн всередині будинку / Фото Realestate



Неймовірний краєвид / Фото Realestate

За ці гроші ви отримуєте вишуканий будинок із вісьмома спальнями, великий басейн з неймовірним краєвидом та тренажерний зал. Милуватись природою навколо можна і зі спальні на верхньому поверсі, тут же є дві гардеробні кімнати та балкон. На даху закріплена величезна кількість сонячних батарей із 60 панелями та продумана система безпеки.

Також всередині знайшлось місце аж для 5 ванних кімнат, стильної кухні з європейською технікою та гранітною барною стійкою. А у теплі вечори можна милуватись ландшафтними дизайнами, які створила сама природа, та проводити час з рідними на набережній.