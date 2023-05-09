В столице австралийского штата Тасмания есть немало недвижимости, поражающей своими архитектурными веяниями современности. Этот дом на берегу залива один из них.

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Сколько стоит аренда дома у водоема

Изысканный особняк является одним из самых дорогих в Гобарте. Его стоимость в 2021 году оценивали в 3 миллиона долларов, тогда же он обошел все остальные дома в восточном регионе. Предыдущие владельцы выкупили особняк в 2015 году и инвестировали около 500 тысяч долларов, чтобы модернизировать его. Так на территории в 2 гектара разлегся архитектурный полуостров, который омывают воды реки Дервент.



Изысканный дом на берегу залива / Фото Realestate

Однако ансамбль построек можно арендовать, если позволить покупку такой роскоши вы не можете. Стоимость недельного проживания составляет 2000 долларов, так за год придется заплатить кругленькую сумму в 104 тысячи долларов.



Бассейн внутри дома / Фото Realestate



Невероятный пейзаж / Фото Realestate

За эти деньги вы получаете изысканный дом с восемью спальнями, большой бассейн с невероятным видом и тренажерный зал. Любоваться природой вокруг можно и из спальни на верхнем этаже, здесь же есть две гардеробные комнаты и балкон. На крыше закреплено множество солнечных батарей с 60 панелями и продумана система безопасности.

Также внутри нашлось место для 5 ванных комнат, стильной кухни с европейской техникой и гранитной барной стойкой. А в теплые вечера можно любоваться ландшафтными дизайнами, созданными самой природой, и проводить время с родными на набережной.