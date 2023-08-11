Величезна квартира з чотирма спальнями має площу понад 423 квадратних метрів. Теперішні власники придбали її ще у 2001 році за 4,5 мільйона доларів. Тоді ж величний особняк перетворили на п'ять ексклюзивних помешкань.

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Розкішні апартаменти за орієнтовно 20 мільйонів

Ходять чутки, що за апартаменти хочуть близько 20 мільйонів доларів. Babworth House, який розташований серед зрілих доглянутих садів, побудували ще в 1915 році як міську резиденцію для відомого торговця.

Будинок розміщений у справді приватному та безпечному місці серед природи. До запропонованих апартаментів можна потрапити через окремий вхід. Також нові власники матимуть доступ до власного ліфта й приватного гаража.

Відомо, що в самому будинку є критий басейн у римському стилі. Очевидно, господарі можуть проводити час і там.

Чудовий інтер'єр з продуманими деталями / Фото Realestate

Інтер'єр виконаний у стилі, що наближений до класичного. Усі кімнати дуже світлі, а у вітальні є панорамні вікна, за якими видно чудові краєвиди.

Агент з нерухомості припускає, що квартиру вдасться продати за 10 – 11 мільйонів доларів. Це відбудеться на аукціоні 26 серпня.