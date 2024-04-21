Кольори відіграють важливу роль у створенні правильної атмосфери у вашому домі. Кожен тон викликає певні емоції і відчуття – землисті та коштовні асоціюються з розкішшю.

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Зелений і золотий

Темно-зелена спальня з жовтими і золотими деталями / Фото Homes & Gardens

Різні відтінки зеленого домінували в трендах дизайну останні кілька років. Та саме темний тон вважають розкішним і часто називають коштовним.

У поєднанні з правильними кольорами, як-от із золотим, він має вишуканий і справді дорогий вигляд.

У спальні, що на фото вище, відтінки зеленого створюють основу схеми, тоді як ошатне золоте дзеркало на стіні та багата гірчична постільна білизна додають нотки розкоші, додаючи яскравості.

Шоколадно-коричневий і бежевий

Ванна кімната в коричнево-бежевих тонах / Фото Little Greene

Типовими кольорами для інтер'єру ванної зараз вважають білий, синій або зелений. Але ці приміщення можуть бути не лише сучасними, в й розкішними. Для цього варто обирати землисті тони, зокрема поєднання шоколадно-коричневого та бежевого.

"Ванні кімнати часто фарбують у білий колір за звичкою, але замість того, щоб використовувати холодну, загальну білу схему, подумайте про те, щоб створити заспокійливий оазис із глибоким шоколадним кольором", – пропонує експерт Little Greene Рут Моттерсхед.

Дизайнери кажуть, що шоколадно-коричневий можна поєднати не лише з білим, а й з м'якими тонами. Особливо красиві відтінки натуральних каменів чи навіть звичайні світло-сірі.

Темно-синій з латунним

Темно-синя кухня з зеленими стінами та довгим кухонним столом / Фото deVOL Kitchens

"Створення розкішної колірної гами часто передбачає вибір насичених, глибоких відтінків і металевих акцентів, як-от темно-синій і латунний", – каже експертка з кольору Бурку Гарньє.

Якщо ви обрали це поєднання, то варіантів використання насправді багато. Наприклад, можна пофарбувати стіни в темно-синій колір або придбати такий диван як акцент. У золотому відтінку варто обрати невеликі предмети меблів чи декор, наприклад столик чи декоративні панелі.