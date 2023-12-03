Як зробити так, щоб штори виглядали дорого: три дизайнерські поради

Штори матимуть дорогий вигляд лише тоді, якщо ви оберете їх правильно. Потрібно враховувати багато факторів, зокрема колір, матеріал, довжину та тип.

Звичайно, штори необхідні для блокування світла та свого роду приватності, але вони також мають добре виглядати. Дизайнери розповіли, на що варто звертати увагу під час вибору, щоб потім штори стали елегантною прикрасою для вашої вітальні чи спальні.

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Стильні деталі

Лондонська дизайнерка Кетрін Дал радить використовувати карнизи з гачками-кільцями. "Проста чорна палиця завжди виглядає класично та елегантно, і важко відрізнити дорогу від недорогої", – зауважує Кетрін.

Джен Даллас підтримує і каже, що "фурнітура має велике значення як гарна акцентна деталь".

Чорний карниз з гачками-кільцями / Фото Villa Nova

Ідеальна довжина

Штори повинні або сягати підлоги, або бути на один сантиметр вище, або торкатись підлоги так, щоб бути зігнутими. "Ефект калюж набагато кращий, ніж коли штори занадто короткі, тому завжди вибирайте більшу довжину, якщо сумніваєтеся", – каже дизайнерка.

Багато дизайнерів також радять вішати штори так, аби вони були вище та ширше за вікно для відчуття величі.

Якісний матеріал

"Вибирайте натуральні волокна. Знайти хорошу синтетику або змішаний тип може бути складно, тоді як гарна бавовняна або лляна тканина є набагато доступнішою та виглядає дорожче", – каже Кетрін Дал.

Більш важкі, товсті матеріали, такі як оксамит – ідеальний варіант для штор до вітальні. Це створить традиційний та розкішний вигляд.