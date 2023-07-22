Величезний особняк з підземним тунелем: за скільки продали таку розкіш в Іллінойсі

Це настільки розкішний особняк, що гідний гостей президента. Його площа становить 1880 квадратних метрів.

Особняк 1927 року в Олтоні, штат Іллінойс вміщує аж дев'ять спалень. За чутками, будинок справді відвідували кілька президентів США та знаменитостей. Нещодавно його продали за 8 450 000 доларів.

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У будинку є підземний тунель

Інтер'єр не так давно оновлювали, тому він дуже гарний всередині. Під час ремонту в 2013 році облаштували підземний тунель, який з'єднує особняк з гостьовим будинком, а також повністю новий гараж на 11 автомобілів.



Тунель, який з'єднує головний будинок з гостьовим / Фото Realtor

У головному будинку всі сім спалень мають окрему ванну кімнату. І зовнішній вигляд будинку так само продуманий, як і його інтер'єр.

Розкішне фоє / Фото Realtor

"Увесь фасад будинку зроблено з місцевого міссісіпського вапняку. Територія маєтку є бездоганною з приголомшливим краєвидом на річки Міссісіпі та Іллінойс майже з усіх точок", – каже діловий партнер Брауна Нік Стотлер.

Надворі є багато місця для відпочинку просто неба. Тут є басейн, кухня та кілька приватних балконів.

Величезна територія, де можна відпочивати / Фото Realtor

Будинок розташований в історичному Олтоні – типовому річковому місті з багатою історією. Є дві чудові пристані всього за кілька хвилин вниз по дорозі. Крім того, це лише 15 хвилин від приватної злітно-посадкової смуги та 35 хвилин до міжнародного аеропорту Ламберт.