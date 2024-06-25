Найдорожчий будинок в Ірпені: скільки коштує нерухомість преміумкласу в передмісті столиці

Середня вартість будинку на Київщині в травні становила понад 4 мільйони гривень. Проте на житло преміумкласу кожен власник має свої розцінки. Зокрема, найдорожче житло в Ірпені коштує в 11 разів більше.

Найдорожчий будинок в Ірпені коштує 1,1 мільйона доларів, тобто близько 45 мільйонів гривень, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані з OLX. Проте у вартість входить не один будинок, а ще гостьове житло, банний комплекс з басейном, житло для персоналу, підсобне приміщення та великий гараж.

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Який вигляд має будинок преміумкласу в Ірпені

В оголошенні зазначено, що це "унікальна резиденція за 5 кілометрів від меж Києва". Нерухомість з назвою "Канадське село" розташоване на ділянці площею 37 сотків.

"Дуже красивий ландшафтний дизайн, багато дорослих дерев та красивих квітів, доглянута територія садівником", – зазначено в оголошенні.

Основний триповерховий будинок має площу 740 квадратів. Інтер'єр всередині виконаний за дизайнерським проєктом з використанням натуральних матеріалів преміумякості.

Розкішний інтер'єр у світлих нейтральних тонах / Фото OLX

На першому поверсі є простора вітальня з каміном, кухня-їдальня, домашній офіс, гостьова кімната та санвузол. На другому поверсі облаштували дві величезні спальні з власними гардеробними кімнатами, санвузлами та балконами. Третій поверх – це мансарда ще з однією спальнею, де є гардероб, санвузол і балкон, та технічною кімнатою.

Серед додаткових переваг – підігрів підлоги, системи очищення води, охоронна сигналізація, власна котельня, дизельний генератор. Також у будинку є цокольний поверх з пральнею та додатковими місцями для зберігання їжі та речей.

Гостьовий будинок вміщує велику кухню-вітальню, три спальні, гардеробну кімнату та санвузол. В оголошенні зазначено, що побудований з екологічних матеріалів, а в холодну пору – дуже теплий.