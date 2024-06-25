Самый дорогой дом в Ирпене стоит 1,1 миллиона долларов, то есть около 45 миллионов гривен, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные с OLX. Однако в стоимость входит не один дом, а еще гостевое жилье, банный комплекс с бассейном, жилье для персонала, подсобное помещение и большой гараж.

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Как выглядит дом премиум-класса в Ирпене

В объявлении указано, что это "уникальная резиденция в 5 километрах от границ Киева". Недвижимость с названием "Канадская деревня" расположена на участке площадью 37 соток.

"Очень красивый ландшафтный дизайн, много взрослых деревьев и красивых цветов, ухоженная территория садовником", – указано в объявлении.

Основной трехэтажный дом имеет площадь 740 квадратов. Интерьер внутри выполнен по дизайнерскому проекту с использованием натуральных материалов премиум качества.

Роскошный интерьер в светлых нейтральных тонах / Фото OLX

На первом этаже есть просторная гостиная с камином, кухня-столовая, домашний офис, гостевая комната и санузел. На втором этаже обустроили две огромные спальни с собственными гардеробными комнатами, санузлами и балконами. Третий этаж – это мансарда еще с одной спальней, где есть гардероб, санузел и балкон, и технической комнатой.

Среди дополнительных преимуществ – подогрев пола, системы очистки воды, охранная сигнализация, собственная котельная, дизельный генератор. Также в доме есть цокольный этаж с прачечной и дополнительными местами для хранения еды и вещей.

Гостевой дом вмещает большую кухню-гостиную, три спальни, гардеробную комнату и санузел. В объявлении указано, что построен из экологических материалов, а в холодное время – очень теплый.