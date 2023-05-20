Проте ця будівля руйнує всі стереотипи про життя в селі, адже вона не лише є вершиною дизайнерського мистецтва, але й власницею знакових нагород.

До слова Розкіш у пустелі: на ринку з'явився новий та сучасний будинок за невисоку ціну

Як виглядає вишукана будівля

Тут є все, про що можуть мріяти пересічні люди середнього класу. У елітному маєтку в Пулленвейлі власники пропонують не лише можливість насолоджуватись стильним дизайном, а й цілий комплекс інтерактивів та занять: від приватних уроків верхової їзди до тенісного корту, басейну та доступної вертолітної площадки.

Володіє цією розкішшю, як не дивно, спадкоємець-мільярдер Тайсон Фланнері. Чоловік був вражений ділянкою та її навколишніми красотами, тож побачив неабиякий потенціал у такій інвестиції. Вілла 1980-х років потрапила у руки заможного інвестора у 2016. Тоді середземноморський стиль доповнили приголомшливі краєвиди на місто та гори.



Будинок неймовірної краси / Фото Realestate



Тут можна знайти все / Фото Realestate

Ми відчули, що можемо отримати вигоду від зелених насаджень навколо території, а потім відкрити ці неймовірні краєвиди, які простягаються від гори Кут-та до міста та півдня,

– пояснив власник.

Чоловік прагнув створити новий будинок, запит відверто здивував дизайнерів: сучасний фермерський будинок у мінімалістичному стилі. Працювала над розробкою проєкту відома архітектурна компанія Myers Ellyett і Hutchinson Builders.

Три роки тривало планування та реалізація, тож у 2019 році унікальний об'єкт було звершено, після чого Hutchinson Builders отримав нагороду Master Builders Brisbane Housing and Construction Award у категорії "Окремий будинок".

Краєвиди захоплюють звідусіль / Фото Realestate



Тут точно хочеться спати / Фото Realestate

Панорамні вікна та цілі скляні панелі у поєднання з грубим бетоном дали унікальний тандем, а кімнати в будинку наповнили природним світлом. У кожній кімнаті дизайнери намагались привідкрили завісу краєвидів, які б доповнювали картину інтер'єру. У будинку розмістились 3 спальні та розкішний люкс, зона тераси та басейн, що веде зсередини назовні, житлові зони, спортзал, медіа-вітальня та офіс.

Під час заходу та сходу сонця будинок буквально купається у сонячному світлі та теплі. Позаду обладнаний тенісний корт, три загони для коней, стайні та кінна арена. Всього активності займають близько 4 гектарів.