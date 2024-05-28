Найдорожчий у штаті: скільки коштує будинок за рекордною ціною у Вісконсині

Особняк, відомий як Aloha Lodge, розташований у Лінні, штат Вісконсин. Його продають за такою високою ціною, що будинок став найдорожчим з усіх на ринку.

Особняк побудували ще в 1900-х роках, але понад десять років тому його повністю оновили. Вартість будинку однаково захмарна – 28 мільйонів доларів.

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Що всередині найдорожчого особняка у штаті

Розкішний будинок площею майже 1500 квадратних метрів вміщує всього 10 спалень і 13 ванних кімнат. Цікаво, що минулого року його продавали ще дорожче – за 35 мільйонів доларів, але покупця не знайшли, то ціну довелося знизити.

Цей будинок на 99% новий станом на 2011 рік. Геотермальне опалення, оздоблення каміна, вітраж на вхідних дверях. Навіть колони в задній частині будинку – вони теж нові,

– каже агент з продажу.

Три окремі житлові приміщення на двох поверхах, два ліфти та 12 гаражних місць – це лише кілька розкішних переваг будинку. Окрім головних кімнат, є ще дві вітальні з новими меблями, простора офіційна їдальня, кухня з краєвидом на озеро та багато інших кімнат.

У будинку є повністю білі кімнати / Фото RealVision

Хоч будинок датується 1900-ми роками, він мав усього чотирьох власників, які не шкодували грошей на оновлення.

Агент з продажу каже, що в цьому районі біля озера мають будинки багатії із Середнього Заходу. Очевидно, їх така ціна не надто приголомшить.