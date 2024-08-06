Подружжя перетворило свій заміський будинок на готель світового клаcу: що всередині

Відомий британський тенісист Сер Енді Мюррей з дружиною придбали величний заміський будинок Cromlix у 2013 році. Згодом вони перетворили особняк на стильний готель світового класу.

Розкішний маєток, а тепер готель, розташований у шотландському місті Данблейн. Це історична нерухомість 1870-х років, яка справляє неймовірне враження.

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Заміський будинок став готелем світового класу

Над проєктом з переоблаштування працювала професійна дизайнерка. Сім'я довірилася експертці, яка створювала дизайн для їхнього основного будинку.

Коли гості заходять в готель, то одразу відчувають домашню атмосферу. Їх зустрічають з келихом ігристого, як добре знаних друзів.

Розкішний маєток функціонує як готель / Фото Cromlix

У готелі є лише 16 номерів, але в ньому не буває тісно чи багатолюдно. Що стосується інтер'єру, то тут ретельно продуманий кожен куточок. Стіни прикрашають картини з колекції Мюрреїв, а на вікнах можна побачити чудові вітражі. Навіть аромат у готелі створений на замовлення, який розносять по всіх кімнатах.

Вишуканий інтер'єр / Фото Cromlix

Гостям пропонують відпочивати в більярдних кімнатах, гуляти біля озера чи навколишніми лісами, де мешкають руді білки, Та, очевидно, що головна розвага тут теніс. Для гостей тут обладнали власні корти, прикрашені фірмовими пурпуровими й зеленими кольорами Вімблдону. Також можна пограти в крокет чи корнхол, постріляти з лука.

Подейкують, що скоро подружжя облаштує довгоочікуваний оздоровчий комплекс.