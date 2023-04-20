Наче з картинки: на ринку Австралії з'явився будинок з незабутніми краєвидами

В Австралії продають казковий особняк біля річки Піттуотер. Неймовірні краєвиди на водойму відкриваються з кожної кімнати.

Будинок Бейв'ю належав біржовому маклерові Джону Валдерові та його вдові Кей. Нещодавно жінка також померла, тому житло виставили на продаж.

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Розкішний особняк з незабутніми краєвидами

Дім планують представити на аукціоні 25 травня за 7 мільйонів доларів.

Це резиденція світового класу, яку пропонують уперше за понад 30 років, справді приваблива,

– каже агент з нерухомості Грег Гріффін.

Тераса, де можна обідати з родиною / Фото Realestate

Особняк у колоніальному стилі розташований на усамітненій ландшафтній території площею 4390 квадратних метрів. Він вміщує чотири спальні, звідки можна розгледіти чарівну природу навколо. Поруч є невеликий басейн.



Річку можна добре розгледіти, перебуваючи навіть всередині / Фото Realestate

Такі неймовірні кравиди можна побачити хіба уві сні або ж прокинувшись у спальні цього особняка в колоніальному стилі.

Спальня на другому поверсі з балконом / Фото Realestate