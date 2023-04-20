Дом Бейвью принадлежал биржевому маклеру Джону Валдеру и его вдове Кэй. Недавно жена также умерла, поэтому жилье было выставлено на продажу.

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Роскошный особняк с незабываемыми видами.

Дом планируют представить на аукционе 25 мая за 7 миллионов долларов.

Это резиденция мирового класса, которую предлагают впервые за более чем 30 лет, действительно привлекательная,

– говорит агент по недвижимости Грег Гриффин.

Терраса, где можно обедать с семьей / Фото Realestate

Особняк в колониальном стиле расположен на уединенной ландшафтной территории площадью 4390 квадратных метров. Он вмещает четыре спальни, откуда можно разглядеть волшебную природу вокруг. Рядом есть небольшой бассейн.



Реку можно хорошо разглядеть, находясь даже внутри / Фото Realestate

Такие невероятные пейзажи можно увидеть разве во сне или проснувшись в спальне этого особняка в колониальном стиле.

Спальня на втором этаже с балконом / Фото Realestate