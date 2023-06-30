Розкіш і гламур: скільки коштує блискучий особняк з іспанським мармуром в Австралії

Особняк Balwyn North може побити ціновий рекорд на нерухомість у передмісті Балвін-Норт. Розкішний будинок з іспанським мармуром вражає кожним куточком.

Будинок, ймовірно, продаватимуть в діапазоні цін від 9,6 до 10,5 мільйона доларів. А теперішній рекорд цін на житлові будинки у Балвін-Норт становить за 7,6 мільйона доларів.

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Розкішне житло, в якому є все

Будинок вміщує аж шість спалень та шість ванних кімнат. Ванні та кухня повністю оздоблені іспанським мармуром. Серед інших розкішних доповнень – паркетна підлога з європейського дуба, високі стелі заввишки 3,5 метра, басейн із підігрівом та брендова техніка.

Є також простора гардеробна, яка примикає до головної спальні нагорі. Агент з нерухомості Адріан Стефанетті сказав, що це "шафа мрії для будь-якої жінки, від якої можна просто впасти". Спальня також має власний кабінет і балкон.

"Якість будинку надзвичайна, від стелі до європейської підлоги та способу його проєктування та всіх деталей", – розповідає Стефанетті.

Максимум простору та світла / Фото Realestate

Агент розповів, що зацікавленість переважно виникала з боку місцевих сімей, які шукали будинок неподалік від найкращих шкіл району.

На територію площею 1 тисяча квадратних метрів можна потрапити через два входи. Вона оточена доглянутими садами. Простора зона вітальні та їдальні на першому поверсі виходить до басейну та критої розважальної зони з кам'яною кухнею та вбудованим барбекю.

Інший вхід веде до ігрової кімнати в підвалі з індивідуальним баром, винним льохом, тренажерним залом та ванною кімнатою. Востаннє будинок продавали в 2019 році за 5,5 мільйона доларів.