Дом, вероятно, будет продавать в диапазоне цен от 9,6 до 10,5 миллионов долларов. А нынешний рекорд цен на жилые дома в Балвин-Норте составляет за 7,6 миллиона долларов.

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Роскошное жилье, в котором есть все

Дом вмещает шесть спален и шесть ванных комнат. Ванные и кухня полностью украшены испанским мрамором. Среди других роскошных дополнений – паркетный пол из европейского дуба, высокие потолки высотой 3,5 метра, бассейн с подогревом и брендовая техника.

Есть также просторная гардеробная, примыкающая к главной спальне наверху. Агент по недвижимости Адриан Стефанетти сказал, что это "шкаф мечты для любой женщины, от которой можно просто упасть". Спальня также располагает собственным кабинетом и балконом.

"Качество дома необычайное, от потолка до европейского пола и способа его проектирования и всех деталей", – рассказывает Стефанетти.

Максимум пространства и света / Фото Realestate

Агент рассказал, что заинтересованность преимущественно возникала со стороны местных семей, искавших дом неподалеку от лучших школ района.

На территорию площадью в 1 тысячу квадратных метров можно попасть через два входа. Она окружена ухоженными садами. Просторная зона гостиной и столовой на первом этаже выходит в бассейн и крытую развлекательную зону с каменной кухней и встроенным барбекю.

Другой вход ведет в игровую комнату в подвале с индивидуальным баром, винным погребом, тренажерным залом и ванной комнатой. В последний раз дом продавали в 2019 году за 5,5 миллиона долларов.