Трофейний дім Paradise Waters займає найбільшу одноквартальну ділянку на одній із найдорожчих вулиць міста. Окрім того, він розташовується на березі річки.

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Будинок вміщує п'ять спалень

Особняк розміщений на ділянці площею 836 метрів квадратних. Він має п'ять спалень та чотири ванні кімнати. Дім на вигляд величний та начебто непідвладний часу. У ньому помітна увага до деталей.

Тут є офіційні та неофіційні зони як у приміщенні, так і зовні, а також робочий кабінет, спортзал і номер для гостей на першому поверсі.

Білий інтер'єр з чорними та сірими акцентами / Фото Realestate

Кухня одночасно вражаюча та практична, однаково підходить і для сімейної вечері, і для великої вечірки. Тут є вбудований холодильник та морозильна камера. У коморі дворецького є вбудовані подвійні посудомийні машини та ще один холодильник, а також окремо стоїть духовка професійного рівня.

З головної спальні відкриваються неймовірні краєвиди на річку Мейн. Надворі є великий басейн та вбудоване вогнище.

У всьому будинку класичні стилі поєднуються з новітніми технологіями: найсучаснішою автоматизацією, сигналізацією, аудіосистемою, а також канальним кондиціонуванням повітря та передовою системою безпеки. Підвальний гараж містить шість машиномісць, винний льох і сховище.