Ремонт – процесс неизбежный, масштабный и трудоемкий. Многие оттягивают его начало до последнего.

Однако небольшие хитрости помогут упростить процесс, сделать его несколько спокойнее и сэкономить время. 24 канал рассказывает самые интересные лайфхаки, которые пригодятся во время ремонта.

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Первое, что понадобится во время ремонта – инструменты. Увидеть все гравировки на них поможет светлый лак для ногтей. Проведите кисточкой по символам и сразу же сотрите лак салфеткой. Поверхность остается чистой, а гравировка станет хорошо видимой благодаря лаку.

Небольшая хитрость облегчит работу с инструментами / Фото novate

В ходе ремонта иногда бывают "косяки". Скрыть лишние отверстия от гвоздей и дрели в стене или другой поверхности поможет детский мел или обычное мыло. Измельчите его на терке до стружки и наполните дырки. Важно: прием отлично работает со светлыми поверхностями. В ином случае подбирайте мел в тон покрытия.

Детский мел спасет поверхности от лишних отверстий / Фото novate

Чтобы шуруп легче вкручивался в древесину, а нож лучше резал резину – натрите инструменты обычным мылом. Этот прием облегчит работу и сэкономит время.

Обычное мыло пригодится во время ремонта жилья / Фото adme

Во время использования дрели поставьте под сверло небольшой лоток – это поможет собрать пыль непосредственно во время процесса и не намусорить.

Небольшой лоток поможет сократить количество мусора в доме / Фото adme

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Раствор цемента по возможности рекомендуется готовить при помощи вил. Так, работа облегчится, а раствор получится однородным и без комков. Чтобы избежать раскола кафеля во время сверления, необходимо удалить глазурь с места, где планируется отверстие. Можно воспользоваться метчиком и молотком. Быстро избавиться от старой масляной краски на стене помогут утюг и обычная фольга. Краску нужно прогладить через фольгу – она размякнет и легко удалится с поверхности.

С помощью фольги можно легко удалить масляную краску / Фото abzac

Чтобы кисть во время покраски не теряла свои ворсинки, стоит предварительно промазать ее клеем. Чтобы избавиться от запаха краски в помещении, поставьте в комнате ведро или таз с холодной водой и солью. Это поможет уменьшить аромат. Чтобы избежать постоянной уборки дома, следует отдать предпочтение светлому напольному покрытию. Темный пол – это стильно, красиво, но очень непрактично – видна каждая пылинка, особенно это заметно в солнечные дни и при хорошем освещении.

Темный пол – причина ежедневной уборки пыли / Фото pinterest

Эти лайфхаки помогут не только сделать ремонт проще, но и помогут избежать многих проблем в процессе.