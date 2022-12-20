Порция вдохновения: названы 10 лучших интерьеров 2022 года

Архитектурно-дизайнерское издание Dezeen отобрало 10 интерьеров жилых помещений, наиболее активно обсуждавшихся читателями на протяжении 2022 года. Среди них – квартира со стеклянным кубом и квартиры, украшенные натуральными материалами.

Подводя итоги года, авторы подборки отмечают, что в этом году в помещениях доминировали спокойные и лаконичные интерьеры с голыми стенами, глазурованной плиткой и обилием зелени.

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Conde Duque в Испании от Sierra + De La Higuera

Главной особенностью этой квартиры в Мадриде стал пол, который визуально разделяет гостиную, кухню и санузел. Яркая плитка используется также на фасаде кухни.

Интерьер квартиры от испанской студии / Фото Sierra+De La Higuera

Интересно, что дизайн интерьера опирается на мексиканскую и галисийскую традицию владельцев жилья. Отсюда – дерево, терракотовые стены и изумрудная кухня.

"Энергосберегающий дом" в Великобритании от Architecture for London



Квартира для основателя архитектурной студии в Лондоне / Фото Architecture for London

Дизайн-проект дома на севере Лондона был разработан для основателя студии Architecture for London Бена Ридли. Для создания минималистического интерьера трехэтажного дома использовали фанеру, камень и известковую штукатурку.



В доме использованы только натуральные материалы / Фото Architecture for London

Дом энергосберегающий, а известковая штукатурка создает воздухонепроницаемый слой, что уменьшает потери тепла.

Twentieth в США от Woods + Dangaran

Дом Twentieth от лос-анджелесской студии Woods+Dangaran был спроектирован вокруг оливкового дерева, которому несколько десятилетий.

Интерьер дома Twentieth / Фото Woods+Dangaran

Внутри дом украшен открытым белым кирпичом, панорамными окнами и большим травертиновым камином. Дополняют ненавязчивую атмосферу деревянные панели, встречающиеся во всех жилых помещениях.

"Дом дипломата" в Италии от 02A

Квартира в Италии проектировалась для местного дипломата, который часто бывает в командировках. Особенностью апартаментов являются зеркальные экраны, окружающие небольшую ванную комнату. Студия 02A описывает это как "нематериальный кубический объект".



Главной особенностью жилья является зеркальный куб / Фото 02A

В квартире множество антикварной мебели, которая сочетается с современными дизайнерскими изделиями. А яркая палитра стен контрастирует с деревянным полом.

Апартаменты объединяет несколько стилей / Фото 02A

Gale Apartment в Бразилии от Memola Estudio

При реконструкции студия из Сан-Паулу Memola Estudio решила оставить в открытой бетонные детали здания. О промысловом прошлом жилье напоминают и отдельные детали декора.

Архитекторы провели реконструкцию жилья / Фото Memola Estudio

Важными элементами жилья стали мозаичная каменная стена и место для картин владельцев.

"Одиночество в лесу", Швеция, проект – Norm Architects

Традиционная деревянная хижина была превращена в лаконичный дом для отдыха, который датская студия Norm Architects назвала помещением для простой жизни.

Интерьер в доме среди леса / Фото Norm Architects

Студия использовала нежную цветовую палитру, выбрав центральным оттенком нежный бежевый. Для пола и мебели использован дуб. Кроме того, здесь предусмотрено много мест для отдыха.

"Квартира в Ист-Виллидж" в США, проект – GRT Architects

Теплые тона, дубовое дерево и блестящая керамическая плитка создали в этой нью-йоркской квартире уютную атмосферу.



Вид жилья после реставрации / Фото GRT Architects

Студия добавила в интерьер металлические детали, создав стильный контраст с деревом. Елочный узор на полу придает дому уют.

Большинство изделий в доме изготовлены из дуба / Фото GRT Architects

Riverside Tower в Бельгии от Okami Architecten

Расположенная внутри 20-этажной башни в Антверпене, двухуровневая квартира Riverside Tower была отремонтирована соучредителем студии Okami Architecten.

Дизайн создавался для проживания соучредителя студии Okami Architecten / Фото Okami Architecten

В результате получилась современная квартира, в которой открытые бетонные стены сочетаются с яркими акцентами и современной мебелью, а также обилием комнатных растений, оживляющих серый интерьер.

"Квартира в Токио" в Японии от OEO Studio



"Квартира в Токио" отличается плавной мебелью / Фото OEO Studio

Студия OEO Studio из Копенгагена опиралась на сочетание скандинавского и японского стиля. Это помогло создать множество интересных деталей.

Интерьер. что сочетает японский и скандинавский стиль / Фото OEO Studio

Здесь удалось создать стену с утрамбованной землей и встроенные бетонные сиденья в прихожей. Мебель из дуба и сосны напоминают Скандинавию, а для колонн, разделяющих гостиную и кухню, использовался японский камень Ōya.

West Bend House в Австралии от Brave New Eco

Студия Brave New Eco стремилась создать "вечный дом", наполнив его экологически чистыми материалами.



West Bend House в Австралии / Фото Brave New Eco

Также в доме много деталей насыщенного цвета, в том числе зеленый диван и фиолетовые шторы в гостиной. Не менее интересна ванная комната с сапфировой плиткой.

Интерьер "вечного дома в Австралии" / Фото Brave New Eco