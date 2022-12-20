Підбиваючи підсумки року, автори підбірки наголошують, що цьогоріч у помешканнях домінували спокійні та лаконічні інтер'єри з голими стінами, глазурованою плиткою та великою кількістю зелені.
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Conde Duque в Іспанії від Sierra + De La Higuera
Головною особливістю цієї квартири в Мадриді є підлога, яка візуально розділяє вітальню, кухню та санвузол. Яскрава плитка також використовується на фасаді кухні.
Інтер'єр квартири від іспанської студії / Фото Sierra+De La Higuera
Цікаво, що дизайн інтер'єру опирається на мексиканську та галісійську традицію власників помешкання. Звідси – дерево, теракотові стіни та смарагдова кухня.
"Енергозберігаючий будинок" у Великій Британії від Architecture for London
Квартира для засновника архітектурної студії у Лондоні / Фото Architecture for London
Дизайн-проєкту будинок на півночі Лондона був розроблений для засновника студії Architecture for London Бена Рідлі. Для створення мінімалістичного інтер'єру триповерхового будинку використали фанеру, камінь та вапняну штукатурку.
У будинку використано лише натуральні матеріали / Фото Architecture for London
Будинок енергозберігаючий, а вапняна штукатурка створює повітронепроникний шар, що зменшує втрати тепла.
Twentieth у США від Woods + Dangaran
Будинок Twentieth від лос-анджелеської студії Woods+Dangaran був спроєктований навколо оливкового дерева, якому кілька десятиліть.
Інтер'єр будинку Twentieth / Фото Woods+Dangaran
Усередині будинок прикрашений відкритою білою цеглою, панорамними вікнами та великим травертиновим каміном. Доповнюють ненав'язливу атмосферу дерев'яні панелі, що зустрічаються у всіх житлових приміщеннях.
"Дім дипломата" в Італії від 02A
Квартира в Італії проєктувалася для місцевого дипломата, який часто буває у відрядженнях. Особливістю помешкання є дзеркальні екрани, що оточують невелику ванну кімнату. Студія 02A описує це, як "нематеріальний кубічний об'єкт".
Головною особливістю житла є дзеркальний куб / Фото 02A
У квартирі безліч антикварних меблів, які поєднуються з сучасними дизайнерськими виробами. А яскрава палітра стін контрастує з дерев'яною підлогою.
Помешкання об'єднує кілька стилів / Фото 02A
Gale Apartment у Бразилії від Memola Estudio
При реконструкції студія із Сан-Паулу Memola Estudio вирішила залишити відкритою бетонні деталі будівлі. Про промислове минуле помешкання нагадують і окремі деталі декору.
Архітектори провели реконструкцію житла / Фото Memola Estudio
Важливими елементами помешкання стали мозаїчна кам'яна стіна та місце для картин власників.
"Самотність в лісі", Швеція, проєкт – Norm Architects
Традиційна дерев'яна хатина була перетворена на лаконічний будинок для відпочинку, який данська студія Norm Architects назвала помешканням для простого життя.
Інтер'єр у будинку посеред лісу / Фото Norm Architects
Студія використовувала ніжну палітру кольорів, обравши центральним відтінком ніжний бежевий. Для підлоги та меблів використано дуб. Окрім іншого тут передбачено багато місць для відпочинку.
"Квартира в Іст-Віллідж" у США, проєкт – GRT Architects
Теплі тони, дубове дерево та блискуча керамічна плитка створили у цій нью-йоркській квартирі затишну атмосферу.
Вигляд житла після реставрації / Фото GRT Architects
Студія додала до інтер'єру металеві деталі, створивши стильний контраст з деревом. Ялинковий візерунок на підлозі додає будинку затишку.
Більшість виробів у помешканні виготовленні із дуба / Фото GRT Architects
Riverside Tower у Бельгії від Okami Architecten
Розташована всередині 20-поверхової вежі в Антверпені, дворівнева квартира Riverside Tower була відремонтована співзасновником студії Okami Architecten.
Дизайн створювався для проживання співзасновника студії Okami Architecten / Фото Okami Architecten
В результаті вийшла сучасна квартира, в якій відкриті бетонні стіни поєднуються з яскравими акцентами та сучасними меблями, а також великою кількістю кімнатних рослин, що пожвавлюють сірий інтер'єр.
"Квартира в Токіо" у Японії від OEO Studio
"Квартира в Токіо" відрізняється плавними меблями / Фото OEO Studio
Студія OEO Studio з Копенгагена опиралася на поєднання скандинавського та японського стилю. Це допомогло створити безліч цікавих деталей.
Інтер'єр. що поєднує японський та скандинавський стиль / Фото OEO Studio
Тут вдалося створити стіну з утрамбованою землею та вбудовані бетонні сидіння у передпокої. Меблі, із дуба і сосни нагадують Скандинавію, а для колон, що розділяють вітальню та кухню, використовувався японський камінь Ōya.
West Bend House в Австралії від Brave New Eco
Студія Brave New Eco прагнула створити "вічний будинок", наповнивши його екологічно чистими матеріалами.
West Bend House в Австралії / Фото Brave New Eco
Також у будинку чимало деталей насиченого кольору, зокрема зелений диван та фіолетові штори у вітальні. Не менш цікавою є ванна кімната із сапфіровою плиткою.
Інтер'єр "вічного будинку в Австралії" / Фото Brave New Eco