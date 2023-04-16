12 домов, разочаровавших креативных владельцев
Источник:Boredpanda
Зачастую даже у профессионалов случается выгорание или кризис идей. Эти постройки точно были придуманы не в лучшие времена их создателей.
Как не стать заложником собственных непрофессиональных идей или не купиться на псевдокреатив других, рассказывают на своем примере владельцы этих домов. 12 удивляющих фото.
Интересно Как выгодно купить жилье в Киеве: украинский девелопер анонсировал весеннюю акцию
Эти дома были ошибкой
Порой чрезмерная экономия может стать причиной большого провала: доказало это здание в Бельгии
Идея интересно обыграть стандартное окно оказалась неудачной: дом выглядит вверх дном
Старенький Citroen должен был стать изюминкой этого проекта, но что-то пошло не так
Эксперимент с цветами и фактурами не удался: это дело лучше доверять профессионалам
Совместить современные технологии и контрастные стили не получилось, так что придется жить так
Дом этой непонятной формы выглядит как неудачный эксперимент
Еще один автолюбитель, на этот раз марки Audi, решил воспользоваться семейным артефактом и своим правом на творчество
К этому дому, кажется, потеряли инструкцию по сборке
Это сооружение словно составляли из разных кусков: получилось, как получилось
А эти владельцы немного прогадали с крышей, но решили, что ошибку можно "исправить" наслоением
Вас тоже притягивают эти гигантские двери?
Архитектор возможно хотел создать домик из любимой игры