Никогда не повторяйте это: 12 неудачных попыток улучшить дизайн дома

Каждый владелец дома или квартиры пытается в разные способы сделать свой дом уютным, а дизайн – оригинальным. Кто-то для этого использует стильный декор, а кто-то пользуется своим креативом.
Интересно, что результат таких экспериментов всегда неожидан. Эти владельцы были откровенно шокированы тем, что получилось.
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Они хотели улучшить дизайн в квартире, а получилось наоборот
Владельцы решили приобрести слишком много полок: теперь места для хранения есть в изобилии, а вот гармонии стало меньше
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Даже раковина недовольна пребыванием в квартире
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Дать новую жизнь старым контейнерам не удалось: возможно, стоило их почистить и воспользоваться краской, а потом уже заносить на кухню
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Хотели интересно обыграть холодильник, а получилось наоборот
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Найти выход из этой ванной комнаты еще та задача: для гостей это настоящий квест
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Еще один неудачный эксперимент в ванной комнате: оригинальная раковина оказалась не слишком практичной
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Духовку интегрировали в пространство очень качественно
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Еще одна провальная попытка дать вторую жизнь старым материалам: на этот раз в ход пошли батареи
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Это решение создает ощущение хаоса и будет настоящим адом для перфекциониста
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Комната не для ценителей минимализма
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С планировкой ванной комнаты у хозяев возникли некоторые проблемы
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Креативный подход хозяев может легко обернуться травмой для неподготовленного гостя
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