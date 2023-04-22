Никогда не повторяйте это: 12 неудачных попыток улучшить дизайн дома

22 апреля 2023, 19:21
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Источник:

Boredpanda

Каждый владелец дома или квартиры пытается в разные способы сделать свой дом уютным, а дизайн – оригинальным. Кто-то для этого использует стильный декор, а кто-то пользуется своим креативом.

Интересно, что результат таких экспериментов всегда неожидан. Эти владельцы были откровенно шокированы тем, что получилось.

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Они хотели улучшить дизайн в квартире, а получилось наоборот

Владельцы решили приобрести слишком много полок: теперь места для хранения есть в изобилии, а вот гармонии стало меньше

Фото Boredpanda

Даже раковина недовольна пребыванием в квартире

Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

Хотели интересно обыграть холодильник, а получилось наоборот

Фото Boredpanda

Найти выход из этой ванной комнаты еще та задача: для гостей это настоящий квест


Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

Духовку интегрировали в пространство очень качественно

Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

Это решение создает ощущение хаоса и будет настоящим адом для перфекциониста

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С планировкой ванной комнаты у хозяев возникли некоторые проблемы

Фото Boredpanda

Креативный подход хозяев может легко обернуться травмой для неподготовленного гостя

Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак