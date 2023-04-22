Цікаво, що результат таких експериментів завжди неочікуваний. Ці власники були відверто шоковані тим, що вийшло.

Цікаво Кому належить прибудинкова територія: пояснення девелопера

Вони хотіли покращити дизайн у квартирі, а вийшло навпаки

Власники вирішили придбати аж забагато полиць: тепер місця для зберігання є вдосталь, а от гармонії стало менше

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Навіть раковина невдоволена перебуванням у цій квартирі

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Дати нове життя старим контейнерам не вдалось: можливо варто було їх почистити та скористатись фарбою, а тоді вже заносити на кухню


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Хотіли цікаво обіграти холодильник, а вийшло навпаки

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Знайти вихід з цієї ванної кімнати ще те завдання: для гостей це справжній квест


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Ще один невдалий експеримент у ванній кімнаті: оригінальна раковина виявилась не надто практичною

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Духовку інтегрували у простір ну дуже якісно

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Ще одна провальна спроба дати друге життя старим матеріалам: цього разу в хід пішли батареї


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Це рішення створює відчуття хаосу та буде справжнім пеклом для перфекціоніста

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Кімната не для поціновувачів мінімалізму


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З плануванням ванної кімнати у господарів виникли деякі проблеми

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Креативний підхід господарів може легко обернутись травмою для непідготовленого гостя

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