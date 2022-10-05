В США создадут первый гибридный многоэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере

Техас может стать столицей 3D-печати в США. Сейчас в Хьюстоне возводят двухэтажное здание площадью 4 тысячи квадратных футов (371 квадратный метр). Проект называют революционным из-за сочетания нескольких методов строительства.

По словам компаний, реализующих проект, многоэтажное здание является экспериментом. При этом они отмечают, что это не первое масштабное строительство с помощью 3D-принтера и напоминают, что ранее похожий объект завершили в Канаде.

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В Техасе появится двухэтажный жилой дом, напечатанный на 3D-принтере

В отличие от других объектов, созданных с помощью технологий 3D-печати, дом в Хьюстоне будет многоэтажным. Это первый аналогичный проект в США. Как говорят авторы, он будет рассчитан на одну семью. Они подчеркивают, что эта инновация сегодня особенно важна, поскольку более 50% частного сектора страны составляют именно двухэтажные дома.



Визуализация проекта / Фото Insider

Как и другие здания, напечатанные на 3D-принтере, проект в Хьюстоне будет иметь многослойные стены с изогнутыми краями. Однако, в отличие от предшественников, для него будут использовать гибридный метод строительства. Авторы отмечают, что он совмещает печать бетонных конструкций и стен, а также установку деревянного каркаса.



Процесс создания стен / Фото Insider

Благодаря интеграции нескольких техник команда сможет активнее реализовывать подобные проекты. В то же время 3D-принтеры поможет повысить экологичность строительства и снизить его стоимость.



У дома будет бетонный фундамент и деревянный каркас / Фото Insider

Новаторское решение является результатом двухлетнего сотрудничества Корнельского университета с тремя компаниями: Peri 3D Construction, проектной фирмой Hannah и строительной инженерной компанией Cive.



Интерьер дома / Фото Insider



Многофункциональные стены будут служить местом хранения вещей / Фото Insider