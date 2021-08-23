4 причины, почему вам нужно избавиться от лишней мебели в квартире

Ни для кого не секрет, что в последние годы в трендах – минимализм. Интерьер не является исключением.

В жилой недвижимости должно быть много воздуха, света и свободного пространства. Почему следует убрать лишнюю мебель дома – читайте далее.

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Пространство

Когда в квартире каждый угол заставлен мебелью, она напоминает склад ненужных вещей. Отказ от лишних предметов позволит удобно передвигаться и комфортно себя чувствовать. Еще один важный момент: используйте мебель по размеру. Если помещение маленькое, следует выбирать компактные варианты или кровати-трансформеры.

Визуальный шум

Когда в комнате много мебели для открытого хранения (стеллажи, полки, шкафчики), это создает визуальный шум. Жилье выглядит перегруженным. Мелкую мебель лучше убрать. При необходимости ее можно заменить на лаконичные закрытые системы хранения.

Чем меньше мебели в интерьере – тем свободнее будет пространство / Фото pinterest

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Уборка

Еще один аргумент для избавления от лишней мебели – уборка. На сегодняшний день есть возможность использовать только необходимые предметы. Чаще всего это закрытые системы хранения. Это облегчит уборку и уменьшит количество пыли на поверхностях.

Экологичность

Во время производства мебели используются различные химические вещества. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье человека и вызывать аллергическую реакцию. Поэтому, избавившись от ненужного, можно поддерживать тренд на экологичность и заботиться о здоровье.

Избавьтесь от ненужного в доме / Фото pinterest