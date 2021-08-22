Многие начинают быстро делать ремонты, чтобы поднять цену. Однако есть решения, на которые только потратятся средства – о трех из них читайте далее.

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Капитальный ремонт

Даже если ваша квартира в плохом состоянии, делать капитальный ремонт не рекомендуется. Этот процесс очень дорогостоящий и затратный, поэтому не окупится при продаже. Вы можете сделать косметические работы, которые обойдутся дешевле, но позволят освежить жилье. Также не забудьте сделать генеральную уборку.

Сложные решения и дорогие материалы

Каждый покупатель, как правило, вносит изменения в дизайн квартиры на свое усмотрение. Ему могут не понравиться дизайнерские обои и многоярусные потолки. В этом случае лучше подбирать лаконичную отделку и простые решения. Так будет проще найти покупателя.

Необычный дизайн может понравиться не всем / Фото ivd

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Палитра цветов

Конечно же, вкусы у всех разные – кто-то хочет красные стены, кто-то – синие. Все это лучше делать в том случае, если вы не планируете продажу квартиры. Иначе найти единомышленника будет трудно. Используйте нейтральную палитру – белый, серый, бежевый. Их можно комбинировать с разными цветами, поэтому покупатель найдется быстрее.

Нейтральные оттенки позволят быстрее найти покупателя / Фото pinterest