5 деталей интерьера, которые выдают плохой вкус хозяев дома

Стильный дизайн интерьера – понятие субъективное. Для кого-то это изысканная классика, для других – сдержанный минимализм. Однако эксперты сходятся во мнении, что ошибки допускают сторонники всех стилей и направлений.

Поэтому, вместо того чтобы обсуждать трендовые стили интерьера, попробуем разобраться, какие самые частые ошибки дешевят любой ремонт и выдают плохой вкус хозяина.

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Шкафы-купе

Шкафы-купе вышли из моды / Фото mebel-pro43

Шум, сопровождающий открывание и закрывание этих шкафов, громоздкая конструкция и слишком глубокие верхние полки, куда неудобно дотягиваться, делают их не лучшим выбором для вашей спальни. Однако, если практичность этих шкафов еще обжалуется, то дизайн обычно перечеркивает все аргументы "за". Зеркальные поверхности с виниловыми наклейками, яркие глянцевые поверхности и фотопечать на фасадах – то, чему не место в вашем доме.

Яркий кухонный гарнитур

Выбирайте нейтральные матовые цвета / vip-master

Кухонная мебель с цветными глянцевыми фасадами выглядит слишком резко и неуместно. А если добавить к этому "кислотный" оттенок – упоминается неактуальный китч 90-х.

Ламинированные межкомнатные двери

Бюджетные двери не обладают изоляционными свойствами / Фото ivd

Дверь входит в список тех вещей, на которых не следует экономить во время ремонта. Бюджетная ламинированная дверь не только плохо проявит себя в эксплуатации, но и удешевит интерьер.

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Синтетические ткани

Синтетический текстиль дешевит помещение / Фото easybud

Синтетический текстиль – надежный способ выдать свой плохой вкус. Если вы упорно не согласны с этим мнением, подумайте о практичности. Шторы, покрывала и ковры из натуральных материалов будут выглядеть не просто красивее, но и дольше будут украшать ваш дом.

Пластиковые плинтусы

Пластиковые плинтусы / Фото poradovat

Пластиковые плинтусы, отрывающиеся на стыках – еще один красный флажок, который можно заметить во многих домах. Интересно, что это решение добавляет как минимум 5 лет даже самому свежему и современному ремонту.

Поэтому, освежая дом перед следующим сезоном, учтите, что даже такие мелочи имеют большое значение для общего вида дома.