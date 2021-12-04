Тому, замість того щоб обговорювати трендові стилі інтер'єру, спробуємо розібратися, які найчастіші помилки дешевлять будь-який ремонт та видають поганий смак господаря.

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Шафи-купе

Шафи-купе вийшли з моди / Фото mebel-pro43

Шум, який супроводжує відкривання та закривання цих шаф, громіздка конструкція та занадто глибокі верхні полиці, куди незручно дотягуватися, роблять їх не найкращим вибором для вашої спальні. Однак, якщо практичність цих шаф ще піддається оскарженню, то дизайн зазвичай перекреслює усі аргументи "за". Дзеркальні поверхні з вініловими наклейками, глянцеві яскраві поверхні та фотодрук на фасадах – те, чому не місце у вашому домі.

Яскравий кухонний гарнітур

Обирайте нейтральні матові кольори / vip-master

Кухонні меблі із кольоровими глянцевими фасадами виглядають занадто різко та недоречно. А якщо додати до цього "кислотний" відтінок – згадується неактуальний кітч 90-х.

Ламіновані міжкімнатні двері

Бюджетні двері не володіють ізоляційними властивостями / Фото ivd

Двері входять у список тих речей, на яких не варто економити під час ремонту. Бюджетні ламіновані двері не лише погано проявлять себе в експлуатації, але й здешевлять інтер'єр.

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Синтетичні тканини

Синтетичний текстиль дешевить приміщення / Фото easybud

Синтетичний текстиль – це надійний спосіб видати свій поганий смак. Якщо ви вперто не згідні із цією думкою, подумайте про практичність. Штори, покривала та килими із натуральних матеріалів виглядатимуть не просто красивіше, але й довше прикрашатимуть вашу оселю.

Пластикові плінтуси

Пластикові плінтуси / Фото poradovat

Пластикові плінтуси, які відриваються на стиках – ще один червоний прапорець, який можна помітити у багатьох оселях. Цікаво, що це рішення додає мінімум 5 років навіть найсвіжішому та найсучаснішому ремонту.

Тому, освіжуючи будинок до наступного сезону, врахуйте, що навіть такі дрібниці мають неабияке значення для загального вигляду дому.