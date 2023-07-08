Горячие предложения: маленькие домики по цене до 200 тысяч долларов в США

Это самая милая подборка домов, которая только может быть. Все пять помещений не только прекрасны с виду и имеют уютное расположение, но и стоят недорого.

Разбросаны по всей стране: от Мэн до Калифорнии. Каждый из домов имеет своеобразный шарм, так и манящий к себе. Лучше всего во всех домах жить летом, в хорошую и солнечную погоду.

Обратите внимание Место для людей, которые стремятся к большему: КН РИЭЛ начала продажу квартир в ЖК Maxima Residence

Мадисон, Мэн

Цена: 142 тысяч долларов

Это, пожалуй, одно из самых очаровательных маленьких жилых помещений, которые мы когда-либо видели. Дом расположен в историческом районе Лейквуда и занимает площадь всего 34 квадратных метров.

В нем есть спальня и ванная комната, милое маленькое крыльцо, на котором вы можете хлебать кофе утром.

Деревянный дом во Мне / Фото Realtor

Гебер-Овергаард, Аризона

Цена: 126 900 долларов

Дом с идеальным крыльцом и гидромассажной ванной на свежем воздухе – что может быть лучше? Если учитывать площадь дома – 37 квадратных метров – то здесь есть всего очень много.

На верхнем этаже есть две спальни, в том числе основная со встроенным комодом, а внизу вы найдете полноценную ванную, современную кухню и гостиную с электрическим камином.

Уютный домик с великолепным крыльцом в Аризоне / Фото WMAR

Твентинайн-Палмс, Калифорния

Цена: 165 тысяч долларов

Это крошечное жилье было построено еще в 1960 году. Впоследствии интерьер обновили и обустроили в ретро-стиле. Здесь есть спальня и кухня, площадь жилья – 37 квадратных метров.

Яркий дом в Калифорнии / Фото CRMLS

Кларксвилл, Джорджия

Цена: 169 тысяч долларов

Это всего в двух шагах от живописного озера Бертон. В доме площадью 36 квадратных метров есть две спальни, большое крыльцо и внутренний дворик. Здесь есть много места для отдыха и развлечений под открытым небом.

Домик на природе в Джорджии / Фото Georgia MLS

Индианола, Юта

Цена: 119 тысяч долларов

Отдых в деревенском стиле: домик расположен на лесном участке 3,6 акра. Он имеет площадь 26 квадратных метров, вмещает одну спальню и гостиную. Здесь нет ни ванной комнаты, ни кухни, так что новым владельцам нужно будет немного поработать.

Крошечный дом в Юте нуждается в вложениях / Фото WFRMLS