Розкидані по всій країні: від Мен до Каліфорнії. Кожен з будинків має своєрідний шарм, що так і манить до себе. Найкраще в усіх помешканнях жити влітку, в гарну й сонячну погоду.

Зверніть увагу Місце для людей, які прагнуть більшого: КН РІЕЛ розпочала продаж квартир у ЖК Maxima Residence

Мадісон, Мен

Ціна: 142 тисячі доларів

Це, мабуть, одне з найчарівніших маленьких житлових помешкань, які ми коли-небудь бачили! Дім розташований в історичному районі Лейквуд і займає площу всього 34 квадратних метрів.

У ньому є спальня та ванна кімната, милий маленький ґанок, на якому ви можете сьорбати каву вранці.

Дерев'яний будинок у Мені / Фото Realtor

Гебер-Овергаард, Аризона

Ціна: 126 900 доларів

Будинок з ідеальним ґанком та гідромасажною ванною на свіжому повітрі – що може бути краще? Якщо брати до уваги площу помешкання – 37 квадратних метрів – то тут є всього дуже багато.

На верхньому поверсі є дві спальні, в тому числі основна з вбудованим комодом, а внизу ви знайдете повноцінну ванну кімнату, сучасну кухню і вітальню з електричним каміном.

Затишний будиночок з чудовим ґанком в Аризоні / Фото WMAR

Твентінайн-Палмс, Каліфорнія

Ціна: 165 тисяч доларів

Це крихітне житло збудували ще в 1960 році. Згодом інтер'єр оновили та облаштували все в ретро-стилі. Тут є спальня та кухня, площа житла – 37 квадратних метрів.

Яскравий будинок у Каліфорнії / Фото CRMLS

Кларксвілл, Джорджія

Ціна: 169 тисяч доларів

Це всього за два кроки від мальовничого озера Бертон. У будинку площею 36 квадратних метрів є дві спальні, великий ґанок і внутрішній дворик. Тут є багато місця для відпочинку та розваг просто неба.

Будиночок на природі в Джорджії / Фото Georgia MLS

Індіанола, Юта

Ціна: 119 тисяч доларів

Відпочинок у сільському стилі: будиночок розташований на лісовій ділянці 3,6 акра. Він має площу 26 квадратних метрів, вміщує одну спальню та вітальню. Тут немає ні ванної кімнати, ні кухні, тож новим власникам треба буде трохи попрацювати.

Крихітний будинок в Юті потребує вкладень / Фото WFRMLS