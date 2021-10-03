5 самых распространенных ошибок при ремонте в спальне, которых следует избегать
Источник:24 канал
Ремонт – дело утомительное, длинное и многозадачное. В потоке процессов легко упустить мельчайшие детали, и именно они впоследствии станут причиной дискомфорта и даже вероятным поводом начать работы с самого начала.
Именно поэтому эксперты советуют подойти к ремонту взвешенно и рационально. Составьте четкий план, учтите каждый нюанс и ни в коем случае не допускайте этих 5 дефектов в спальной комнате.
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Слишком малое количество розеток
Это один из тех нюансов, которые стоит продумать еще до этапа косметического ремонта. Несмотря на то, что считается, будто большое количество розеток – это прерогатива кухни, именно в спальне вы заряжаете телефоны и другую технику, здесь же необходимо предусмотреть место для подключения светильников и ни в коем случае не забыть о телевизоре. Кроме того, учтите, что во время уборки вам придется найти розетку для пылесоса, утром может возникнуть потребность включить утюг, а зимой, вероятно, придется подключить обогреватель. Выделите для всех этих целей достаточное количество розеток.
Выключатель только у входа
У вас бывало такое, что вы пришли с работы без сил, удобно устроились на кровати, но забыли выключить верхний свет. Приходится собрать всю волю в кулак и пройти бесконечно длинные 2 метра до выключателя.
Поэтому дизайнеры настаивают, что лучше разводить выключатели в соответствии с планом размещения мебели. И кроме главного – у двери, установить еще тот, который будет отвечать за регулирование света с постели.
Неправильное расположение выключателей
Подобные проблемы встречаются в перепланированных старых квартирах.
Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда вы вынуждены заходить в темное помещение и на ощупь искать включатель посреди комнаты, начните перепланировку и ремонт с разведения розеток и перемещения выключателей. Помните, что выключатель должен располагаться по правую сторону ручки дверей.
Также важно угадать с высотой. Поскольку вы будете повторять действие включения / выключения ежедневно, необходимо сделать его удобным и даже неощутимым.
Тяжелые полки над кроватью
Тяжелые полки и навесные шкафы над кроватью часто выглядят непропорционально и портят вид спальни. Кроме того, они создают потенциальную опасность. Если вы все же решились на такой шаг, убедитесь, что шкаф прочно прикреплен к стене, а вес предметов, которые здесь хранятся, не сможет перегрузить полку.
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Неправильный цвет стен
Представления об уюте и идеальном цвете для расслабления достаточно индивидуальны, однако базовые правила утверждают, что цветовую гамму для спальни следует выбирать крайне осмотрительно. Некоторые цвета (красный, оранжевый, желтый) могут усиливать тревогу, а следовательно – они не подходят для комнаты, где вы планируете отдыхать. Бежевый, зеленый, синий и голубой цвета наоборот – успокоительные.
И наконец, приступая к меблировке, позаботьтесь о скрытых местах для хранения, удобной кровати и теплом ковре. Ведь это – основные вещи, которые творят уют в спальне.