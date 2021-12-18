5 тенденций в дизайне интерьера, которые потеряют актуальность в 2022 году
Источник:Insider
Мода невероятно изменчива. И если мы можем быстро отреагировать на смену тенденции в одежде или макияже, то ежегодно переделывать ремонт в доме могут не все.
Так или иначе, дизайнеры интерьеров продолжают делиться решениями, которые скоро потеряют свою актуальность.Так это или нет, покажет 2022 год, а мы пока делимся их прогнозами.
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Открытая планировка оказалась малофункциональной
Открытая планировка не подтвердила свою практичность / Фото Insider
В этом году мы наблюдали рост популярности открытого планирования. И эта тенденция работала по всему миру. Однако генеральный директор компании Loftera, занимающейся благоустройством домов Зак Хоутон, считает, что вскоре люди поймут недостатки этого решения и начнут искать, как отгородить комнату.
Многие люди на собственном опыте убедились, что кухня, домашний офис, обеденная зона, гостиная должны быть отделены. Ведь отсутствие конфиденциальности приводит к дефициту функциональности.
– подчеркнул эксперт.
Хоутон прогнозирует, что владельцы квартир-студий, скорее всего, будут массово устанавливать перегородки.
Быстрая мебель всем надоест
Владельцы квартир все чаще будут выбирать долговечную дизайнерскую мебель / Фото Insider
По словам Томаса Вайба, основателя дизайнерской компании Stone Wizards, покупка дешевой полукачественной мебели, которую можно собрать дома на скорую руку, станет менее популярной.
Сейчас наши комнаты многофункциональны, и люди все чаще обустраивают их так, чтобы обеспечить гибкое и адаптивное жилое пространство.
– сказал он.
Вайб поделился наблюдением, что уже сейчас больше клиентов ищет долговечную, а не дешевую мебель.
Открытые стеллажи тоже потеряют популярность
Открытые стеллажи на кухне продемонстрировали свою непрактичность / Фото Insider
Краткосрочный тренд с открытыми стеллажами потребовался нам, чтобы понять насколько это не практично. Сейчас совершенно очевидно, что часто используемые вещи создают на них беспорядок. Особенно ярко это видно на кухне.
С 2022 года владельцы квартир все чаще будут выбирать закрытые верхние и нижние ящики, а стеллажи будут выполнять только декоративную функцию.
Пора распрощаться с открытыми кухонными вытяжками
Вытяжки открытого "ресторанного" типа заменят скрытые модели / Фото Insider
Стильные кухонные вытяжки стали неотъемлемой частью многих кухонь, но в 2022 году мы начнем меньше использовать это веяние,
– сказал Адам Мешберг, основатель и генеральный директор Meshberg Group, занимающейся архитектурой и дизайном интерьеров.
Эксперт отмечает, что жильцы начнут отдавать предпочтение скрытым решениям, а кухонные вытяжки будут низкопрофильными и будут сливаться с другой кухонной мебелью.
Десятилетие серого цвета завершается
На смену серому цвету придут яркие оттенки / Фото Insider
Цикл популярности цветовой схемы – примерно 10 лет. И срок серого как раз завершается в 2022 году. Люди устают от нейтральных цветов и ищут чем их заменить.
Эксперты добавляют, что в 2022 году нас ожидают эксперименты с яркими цветами.