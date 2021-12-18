5 тенденций в дизайне интерьера, которые потеряют актуальность в 2022 году

Мода невероятно изменчива. И если мы можем быстро отреагировать на смену тенденции в одежде или макияже, то ежегодно переделывать ремонт в доме могут не все.

Так или иначе, дизайнеры интерьеров продолжают делиться решениями, которые скоро потеряют свою актуальность.Так это или нет, покажет 2022 год, а мы пока делимся их прогнозами.

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Открытая планировка оказалась малофункциональной



Открытая планировка не подтвердила свою практичность / Фото Insider

В этом году мы наблюдали рост популярности открытого планирования. И эта тенденция работала по всему миру. Однако генеральный директор компании Loftera, занимающейся благоустройством домов Зак Хоутон, считает, что вскоре люди поймут недостатки этого решения и начнут искать, как отгородить комнату.

Многие люди на собственном опыте убедились, что кухня, домашний офис, обеденная зона, гостиная должны быть отделены. Ведь отсутствие конфиденциальности приводит к дефициту функциональности.

– подчеркнул эксперт.

Хоутон прогнозирует, что владельцы квартир-студий, скорее всего, будут массово устанавливать перегородки.

Быстрая мебель всем надоест



Владельцы квартир все чаще будут выбирать долговечную дизайнерскую мебель / Фото Insider

По словам Томаса Вайба, основателя дизайнерской компании Stone Wizards, покупка дешевой полукачественной мебели, которую можно собрать дома на скорую руку, станет менее популярной.

Сейчас наши комнаты многофункциональны, и люди все чаще обустраивают их так, чтобы обеспечить гибкое и адаптивное жилое пространство.

– сказал он.

Вайб поделился наблюдением, что уже сейчас больше клиентов ищет долговечную, а не дешевую мебель.

Открытые стеллажи тоже потеряют популярность



Открытые стеллажи на кухне продемонстрировали свою непрактичность / Фото Insider

Краткосрочный тренд с открытыми стеллажами потребовался нам, чтобы понять насколько это не практично. Сейчас совершенно очевидно, что часто используемые вещи создают на них беспорядок. Особенно ярко это видно на кухне.

С 2022 года владельцы квартир все чаще будут выбирать закрытые верхние и нижние ящики, а стеллажи будут выполнять только декоративную функцию.

Пора распрощаться с открытыми кухонными вытяжками



Вытяжки открытого "ресторанного" типа заменят скрытые модели / Фото Insider

Стильные кухонные вытяжки стали неотъемлемой частью многих кухонь, но в 2022 году мы начнем меньше использовать это веяние,

– сказал Адам Мешберг, основатель и генеральный директор Meshberg Group, занимающейся архитектурой и дизайном интерьеров.

Эксперт отмечает, что жильцы начнут отдавать предпочтение скрытым решениям, а кухонные вытяжки будут низкопрофильными и будут сливаться с другой кухонной мебелью.

Десятилетие серого цвета завершается



На смену серому цвету придут яркие оттенки / Фото Insider

Цикл популярности цветовой схемы – примерно 10 лет. И срок серого как раз завершается в 2022 году. Люди устают от нейтральных цветов и ищут чем их заменить.

Эксперты добавляют, что в 2022 году нас ожидают эксперименты с яркими цветами.