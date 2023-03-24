Это испортит вашу кухню: 5 устаревших решений, которые не стоит повторять

Ремонт на кухне требует большой ответственности, ведь важно продумать все до деталей, чтобы впоследствии было комфортно на ней готовить и проводить вечера с семьей.

Если вы хотите получить стильный и долговечный результат, рекомендуем избегать супертрендивых новинок и отказаться от устаревших решений. Что не стоит делать на кухне, рассказываем в подборке 24 канала.

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Мойка из нержавеющей стали

Такие агрегаты можно относить в список устаревших. Они не только не практичны, но и могут изрядно испортить дизайн кухни. Если вы хотите выбрать именно мойку из нержавеющей стали, поищите более современную альтернативу, которую можно интегрировать в столешницу. Также рекомендуем подумать над другими материалами, например искусственным камнем или керамикой.



Подумайте над встроенной мойкой / Фото Pexels

Каменная мозаика

Отделка в таком стиле выглядит совсем несносно и давно потеряла свою актуальность. Такое решение будет непрактичным, ведь жирные загрязнения от приготовления пищи не слишком удачно сочетаются с природными фактурами.

Яркие цвета

Еще один антитренд этого сезона. Красочные решения на кухне не только будут перегружать дизайн, но и лишат вас любых шансов получить стильную и комфортную в использовании мебель. Избегать следует и сверкающих фактур, на которых очень хорошо видно загрязнения.

Неудобная высота



Высота кухни должна быть комфортной / Фото Pexels

При проектировании или выборе кухни важно учитывать рост хозяев, которые будут на ней работать. Банальное пользование рабочей зоной или мойкой может превратиться в настоящее испытание для спины, если кухня будет слишком низкой или высокой.

Угловая мойка

Этого решения следует избегать, если вы хотите создать максимально функциональную кухню. Пользоваться такой мойкой не всегда удобно.

Пластиковые бортики на фартук

Современные дизайнеры интерьера предлагают проекты, в которых вообще нет бортиков, а значит и лишней зоны для уборки. Это устаревшее решение часто раздражает своей непрактичностью, а уже незадолго после ремонта вы сможете увидеть, что такие бортики не только портят вид кухни, но и сами теряют цвет из-за взаимодействия с агрессивными моющими средствами.