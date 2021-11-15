5,9% граждан ЕС страдают от дефицита естественного света в жилых помещениях
Источник:Евростат
5,9% жителей ЕС сообщили, что их жилье не обеспечивается достаточным количеством природного света. Это связано с хаотической застройкой городов.
Об этом сообщает Евростат со ссылкой на статистику по Европейскому Союзу. Рассказываем, жители каких стран живут в самых темных помещениях.
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5,9% жителей ЕС сообщили, что в их доме не хватает дневного света. Большинство из них утверждают, что это стало проблемой для семьи.
Жители каких стран страдают от дефицита света в жилых помещениях
Доступ к дневному свету в жилых помещениях необходим для здорового функционирования, нормальной концентрации внимания и регуляции циркадных ритмов. Кроме того, достаточная освещенность помогает повысить энергоэффективность дома, уменьшая потребности в электроэнергии.
К сожалению, не во всех странах наблюдается одинаковое внимание к естественной освещенности жилья.
В частности:
- более 10% живущих в Испании считают свое жилье слишком темным (10,6%) – это самый высокий показатель среди стран ЕС,
- об аналогичной проблеме сообщает 9,5% жителей Франции;
- 9,4% жителей Мальты;
- 7,7% венгров.
В каких странах нет проблем с доступом дневного света
Наименьшая часть жалоб зафиксирована:
- в Словакии (2,6%),
- в Италии (согласно данным за 2019 год – 2,6%),
- на Кипре (2,8%),
- в Чехии (3,1%).
Напомним, что с 2019 года в Украине действуют государственные правила естественного и искусственного освещения, обозначающие требования к использованию всех осветительных приборов. В ДБН указаны конкретные показатели яркости:
|Помещение
|Норма, лк
|Гостиная, спальня (пол), кухня (стол)
|150
|Детская комната (пол)
|200
|Кабинет, библиотека (стол)
|300
|Коридор, ванная комната (пол)
|50
|Офис (стол)
|300