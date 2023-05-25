Дом, которому 600 лет, неожиданно выставили на продажу: как он выглядит

Архитектурные изюминки привлекают многих ценителей исторической подоплеки, на которой можно построить современный дом.

Этот дом старейший в идиллической деревне Суррей, а возможно и на всем рынке недвижимости. Как выглядит здание, построенное в 15 веке, делимся в нашем материале.

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Как выглядит дом 15 века

Самая старая недвижимость в селе Чарлвуд, Суррей, сегодня доступна на рынке недвижимости. Коттедж пронес через 6 веков не только богатую историю своих предыдущих владельцев, но и крепкие стены и укрепления, которые до сих пор служат надежным домом.

Сложно представить, что это здание появилось на свет в 1402 году. В то время на этой территории не было постоянной деревни, однако изредка можно было встретить путешественников.



Так выглядит дом, которому 6 веков / Фото House beautiful



Так выглядит здание внутри / Фото House beautiful



Здание с подлинными деталями / Фото House beautiful

Похвастаться старое здание может крепким деревянным каркасом, открытыми балками, камином в уголке главной комнаты, уникальным потолком, деревянным навесом для автомобиля, открытой кирпичной кладкой и райскими садами, словно обрисованными из уютных книжных рисунков.

Разместились внутри две спальни, ванная комната, полностью оборудованная кухня и место для автомобиля. Каждая комната здесь исполнена в особом стиле и с историческим трепетом. Изюминкой дома стали сады, над которыми хорошо поработали предыдущие владельцы. Уютные ландшафтные творения выходят на восток, и это идеальное место для побега от городского шума и отдыха.



Прекрасный сад на территории дома / Фото House beautiful

Здесь высокие столетние деревья, кустарники, зрелые клумбы, жимолость, лиана Вирджинии, пруд с коями и вымощенное патио для обеда на открытом воздухе.

Когда я впервые увидел этот коттедж, я знал, что это место, где хочу жить и называть его домом. Мне очень нравится его удивительное количество истории и капризов, а также тот факт, что он очень уютный. Поскольку он имеет такую богатую историю и столько владельцев в последние столетия, ты чувствуешь, что ты его охранник, а не владелец, и это было абсолютной привилегией жить здесь,

– говорит о недвижимости нынешний владелец.