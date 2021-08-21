По словам дизайнера интерьера Полины Ильяшенко, есть моменты, которые следует продумать заранее. О 7 из них она рассказала подробнее.
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7 ошибок в ванной комнате
1. Розетки. В первую очередь в ванной нужно позаботиться о достаточном количестве розеток. Вам должно хватать их для всей техники.
2. Неправильно установленная ванная
Перед установкой уточните, заложен ли уклон у ванны. Сантехнические трубы должны идти к сливу под небольшим углом, иначе вода будет идти медленно,
– пояснила дизайнер интерьера.
3. Установка полотенцесушителя. Здесь есть важный нюанс: давления в трубах с водой должно хватать для нагрева полотенцесушителя.
4. В ванной должна быть принудительная вытяжка влажного воздуха. Это защитит помещение от плесени.
В ванной стоит учесть множество нюансов / Фото из инстаграма Полины Ильяшенко
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5. Размеры. Эта ошибка является весьма распространенной. Помните, что размеры имеет каждый предмет: душевая, стиральная машина, умывальник, ванна, кафель и т.д.
6. Скользкий пол. Ванная комната – место травмоопасное. Избегайте глянцевого пола или подберите коврик.
7. Места для хранения. В ванной об этом нужно заранее позаботиться, чтобы шампуни, полотенца, крем и запасы мягких рулончиков бумаги было где хранить.
Закрытые системы хранения – отличный вариант для ванной / Фото из инстаграма Полины Ильяшенко
Текст публикации Полины Ильяшенко:
7 ошибок в ремонте ванной
1. Розетки – стиральная машина, фен, электробритва, а вдруг еще что-то нужно включить, зарядить и т.д. И спланировать их лучше заранее, чтобы потом не пришлось спасать положение удлинителями.
2. Неправильно установленная ванная. Перед установкой уточните, заложен ли уклон у ванны. Сантехнические трубы должны идти к сливу под небольшим углом, иначе вода будет уходить медленно.
3. Установка полотенцесушителя: давления в трубах с водой должно хватать, чтобы полотенцесушитель нагревался (если он не электрический). Дело в том, что если разместить сушилку выше разводки труб – давления не хватит, вода не будет доходить.
4. Вытяжка – обязательно принудительная вытяжка влажного воздуха. Иначе плесень все испортит.
5. Ошибка с размерами – душевая, стиральная машина, умывальник, ванна, все-все наполнение имеет свои размеры. Кафель тоже имеет свои размеры, учитывайте это при планировке ванной комнаты. Допустим, чтобы душевая кабина, которая в плане у вас 900х900, не стала в итоге на 3 сантиметра меньше. В этом моменте еще стоит вспомнить про эргономику размещения всего этого добра.
6. Скользкий пол: ванна – достаточно травмоопасное место. Не стоит отдавать предпочтение глянцевому напольному покрытию. Или присмотрите себе мягкий коврик.
7. Мало места для хранения: шампуни, полотенца, крема и запасы мягких рулончиков бумаги нужно где-то хранить. А лучше в закрытых шкафчиках.
Дизайн – это не только красивые картинки.