"Люди просто завидуют": 8-летняя девочка с братом и сестрой купила дом за личные средства

Руби Маклеллан вместе со своим братом и сестрой использовала 6 тысяч долларов из своих личных средств на покупку дома. Пользователи сетей сразу набросились на их родителей, назвав их плохими, но папа юных инвесторов говорит, что "люди просто завидуют".

8-летняя Руби, 14-летний Ангус и 13-летняя Люси два года назад купили дом с четырьмя спальнями за 671 000 долларов. С тех пор стоимость дома уже выросла до 960 000 долларов, ведь цены на недвижимость в Австралии стремительно поднимаются вверх.

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Юные инвесторы в недвижимость

После того как австралийские газеты рассказали историю о юных инвесторах, в интернете появилось много негативных комментариев. Мол, вместо того, чтобы тратить карманные деньги на сладости и игрушки, дети покупают дом. Родителей Руби, Ангуса и Люси некоторые пользователи называли эксплуататорами, а другие даже предположили, что это все уклонение от налогов.

Отец детей Кэм Маклеллан, что является главой группы по недвижимости OpenCorp, решил ответить комментаторам.

Тому, кто не имеет собственности или не пошел на жертвы, легко злиться по этому поводу и легко нападать на маленького ребенка (о самой младшей Руби – Недвижимость 24), у которого есть преимущество. Люди просто завидуют,

– сказал мужчина.



Юные инвесторы вместе с родителями и старшей сестрой / Фото Supplied

По словам Кема, людям, которые выражают столько негатива, лучше направить свои силы на поиск дополнительной работы, уменьшить расходы и откладывать деньги на собственное жилье.

Известно, что когда трое детей станут взрослыми, они разделят между собой прибыль от продажи этого дома. Сейчас их жилье сдают в аренду. А пока юные инвесторы уже планируют покупку второй недвижимости, взяв кредит под залог первого дома.