Новое гнездышко звездной пары: Аффлек и Лопес купили шикарный дом в Лос-Анджелесе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес нашли для себя дом мечты. Звездная пара приобрела сказочный особняк в Лос-Анджелесе за несколько десятков миллионов долларов.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес два года искали идеальное гнездышко для своей супружеской жизни. После долгих поисков звездная пара наконец-то нашла место своей мечты, где будет строить свою жизнь.

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Новый дом звезд расположен в райском уголке Лос-Анджелеса – Pacific Palisades. Жилая площадь имения составляет около 4 тысяч квадратных метров.

Уголок мечты звездной пары / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

Здесь есть 7 спален, много ванных комнат и много пространства для разнообразных активностей. Цена поместья, являющегося творением Ken Ungar Architect, составляет 34,5 миллиона долларов. Вместе с тем сообщается, что официально соглашение еще не заключено, ведь стороны обсуждают скидку и конечную цену дома.

От интересных глаз жители защищены высокими стенами и живой изгородью. В гараже есть место для 6 машин, по территории ведут дорожки из орехового гравия.

Интерьер изысканный и просторный / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

Внутри особняк имеет паркетный пол и приглушенную нейтральную цветовую палитру. Природный свет заливает гостиную и столовую с камином, а домашняя библиотека имеет прямой доступ к крытому внутреннему дворику, где можно обедать или отдыхать на открытом воздухе.

Также здесь есть кинотеатр, тренажерный зал, винный погреб и оздоровительный спа. В доме обустроено 4 кухни, чтобы приготовить еду можно было в любой зоне.

Открытое пространство – один из главных акцентов имения / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

Ранее сообщалось, что Аффлек продал свой дом за 28 миллионов долларов, а Дженнифер Лопес пытается избавиться от курортного домика в Бель-Эйр, стоимость которого оценивается в 42 миллиона долларов.